Avdić razkril, da je tudi sam že potreboval pomoč psihoterapevta #video

Tudi letos bo ekipa Radia 1 organizirala 28-urni dobrodelni maraton, in voditelj Denis Avdić je priznal, da komaj čaka, da se vse skupaj že začne, saj so ravno zadnji dnevi pred dogodkom najbolj stresni.

Vseeno pa je dodal, da se sam na ta 28-urni dogodek pred radijskim mikrofonom posebej ne pripravlja, čeprav si marsikdo misli, da se pred tem vsaj dobro naspi. "Ravno tisto noč skoraj nič ne spim. Grem in se prepustim. Grem od gosta do gosta, iz ure v uro in potem tako mine teh 28 ur."

Denis je spregovoril tudi o svojem odraščanju. Povedal je, da čeprav so živeli skromno, ni ničesar pogrešal. "Prvih deset let življenja nisem imel kolesa, ampak tudi nobeden od mojih vrstnikov ga ni imel. In tudi pogrešal ga nisem. Meni je bila dovolj žoga. In imeli smo se lepo ter bili srečni."

Novinarka Eva Cimbola ga je vprašala tudi o tem, ali je kdaj obiskal psihoterapevta. Priznal je, da je tudi sam že moral poiskati tovrstno pomoč, čeprav pred tem ni verjel, da bi mu psihoterapevt lahko pomagal.

"Pri meni je šlo za izgorelost," je dejal in razložil, da je svoje življenje pred tem podredil izključno delu in je tako povsem pozabil nase. "Pri meni je to trajalo sedem let, ker sem samo delal. Nisem si vzel časa za nič. In, razumljivo, sem potem 'padel' in nisem videl več smisla, in to v nobeni stvari." Povedal je, da so bili obiski psihoterapevta zanj zelo koristni, pri tem pa je izpostavil, da se zaveda, da si marsikdo, ki bi takšno pomoč potreboval, sploh ne more privoščiti.

Ob koncu je nekaj besed namenil še vsem tistim, ki bodo tako ali drugače sodelovali v 28-urnem dobrodelnem maratonu. "Bodite z nami, ne zaradi nas ali zaradi ljudi, ki jim je treba pomagati, ampak zaradi sebe. Enostavno zato, ker ste tako dobri, da ste pripravljeni pomagati ljudem v stiski."

Celoten pogovor Eve Cimbole z Denisom Avdićem si lahko pogledate v zgornjem videu.

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

