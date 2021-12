Med snemanjem serije je zvezdnik jokal tudi po desetkrat na dan

Na Planetu boste ob sobotah in nedeljah spet lahko spremljali prvo sezono odlične italijanske zdravniške serije Doc - v dobrih rokah, v kateri blesti italijanski igralec Luca Argentero. Ta je priznal, da se je tudi po koncu snemanj težko odklopil od svoje vloge in so ga zato pogosto premagala čustva. "Jokal sem tudi po desetkrat na dan," je povedal.

Zgodbo serije je navdihnil resnični primer primarija Pierdanteja Piccionija, ki je po prometni nesreči leta 2013 in poškodbi možganov izgubil spomin za zadnjih 12 let življenja. Zadnji dogodek, ki se ga je spomnil, je bil sinov osmi rojstni dan. Ko pa se je zbudil iz kome, je imel sin Tommaso že 20 let.

V seriji ga je skozi lik Andree Fantija upodobil igralec Luca Argentero, ki smo ga videli tudi v hollywoodski uspešnici Jej, moli, ljubi z Julio Roberts v glavni vlogi. Italijanski zvezdnik je priznal, da ga je zgodba serije takoj navdušila in ganila, da je v času snemanja le s težavo ločeval med delom in zasebnim življenjem.

"Ko se Andrea zbudi iz kome in dojame, kaj se mu je zgodilo ... Podoživljal sem njegovo bolečino in ko sem prišel domov, v svoje resnično življenje, kjer me je čakala visoko noseča žena, je bilo zapleteno razložiti, da ko delaš s čustvi, jih kopičiš. Ves dan sem jokal in razmišljal o tem, kaj je preživel," je o svoji izkušnji povedal priljubljeni igralec, ki se je poleti poročil s svojo izbranko, igralko in manekenko Cristino Marino, s katero sta v letu 2020 postala tudi starša.

"Bil sem zelo občutljiv, jokal sem za karkoli, desetkrat na dan, tudi če sem samo zagledal metuljčka. Zdaj, ko se je rodila hči, manj spim in zato sem tudi manj občutljiv," je v smehu še dodal igralec.

Ustvarjalci medtem snemajo že drugo sezono te izjemne serije, ki naj bi na male ekrane v Italiji prišla v začetku prihodnjega leta.

Prvo sezono odlične zdravniške serije Doc - v dobrih rokah boste na Planetu lahko spremljali ob sobotah in nedeljah ob 17. uri. Več vsebin najdete tudi v Planeteki.

