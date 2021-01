To je lepa izbranka priljubljenega igralca #foto

Na Planetu lahko odslej spremljate odlično italijansko zdravniško serijo Doc – v dobrih rokah, ki je nastala po resnični zgodbi in v kateri v glavni vlogi navdušuje priljubljeni igralec Luca Argentero. Šarmantni 42-letnik je v hipu osvojil gledalce, in zato ne čudi, da ima ogromno oboževalk. A njegovo srce bije samo za izbranko, lepo igralko Cristino Marino, s katero sta pred kratkim postala tudi starša.

Cristina Marino, rojena leta 1991, je prve korake v filmskem svetu naredila že pri 18. letih. Njena kariera se je hitro vzpenjala in kmalu je nastopila v nekaj filmih in priljubljenih italijanskih TV-serijah.

Med snemanjem filma Vacanze ai Caribbean je spoznala svojega zdajšnjega partnerja, priljubljenega italijanskega igralca Luca Argentera, ki ga boste na Planetu lahko spremljali v uspešnici Doc – v dobrih rokah. Ta je bil takrat uradno še poročen s prvo ženo Myriam Catania, a med njima naj bi šlo za ljubezen na prvi pogled kljub 12-letni starostni razliki.

Cristina je zaljubljena v ples, njene plesne veščine so italijanski gledalci lahko spremljali v priljubljenem plesnem šovu, je pa tudi spletna vplivnica. Na svoji spletni platformi svetuje o življenjskem slogu, hrani in lepoti.

Zelo aktivna je tudi na Instagramu, kjer ji sledi skoraj pol milijona sledilcev, in tam pogosto navdušuje s svojimi fotografijami.

In čeprav je lani maja rodila svojega prvega otroka, hčer Nino Speranzo, je lepa igralka že nazaj v formi. Po porodu se je hitro znebila odvečnih kilogramov, ki so bili posledica nosečnosti, in v času karantene telo izklesala do popolnosti. Pri tem ji je v veliki meri pomagala ljubezen do športa in zdravega načina prehranjevanja

Zdravniško serijo Doc – v dobrih rokah, v kateri blesti Luca Argentero, lahko na Planetu spremljate ob četrtkih in petkih ob 19.45.

