Italijanska zdravniška serija, ki je navdušila Američane

Na Planet prihaja povsem sveža italijanska zdravniška serija Doc – v dobrih rokah (DOC – Nelle tue mani). Priljubljeni italijanski igralec Luca Argentero, ki smo ga videli tudi v hollywoodski uspešnici Jej, moli, ljubi, igra odličnega zdravnika Andreo Fantija, ki po poškodbi glave izgubi spomin. Tako se prvič znajde na drugi strani, na kateri ni več zdravnik, ampak pacient. Po izgubi spomina se znajde v neznanem svetu in otroka, prijatelji ter sodelavci so mu vsi tujci. Če noče izgubiti razuma in upanja, ima le eno možnost: da ostane v bolnišnici in ugotovi, kako na drug način početi to, kar je vedno hotel – biti zdravnik.

Posneto po resničnih dogodkih

Odlična serija, posneta po resničnih dogodkih, je požela veliko pozornosti in rekordno gledanost ter navdušila tudi čez lužo, zato so že napovedali snemanje ameriške različice serije. Mediji so serijo DOC – v dobrih rokah opisali kot mešanico Zdravnikove vesti (Doctor House) in Dobrega zdravnika (The Good Doctor), a z zelo samosvojim pristopom.

Zdravniška serija Doc – v dobrih rokah bo na Planetu ob četrtkih in petkih ob 19.45, prvič že 7. januarja.

