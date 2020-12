Igralka v mladosti doživela veliko tragedijo

Lik Fatmagul, ki ga igra Beren Saat, v prvem delu Izgubljene časti doživi grozljiv zločin, saj je žrtev večkratnega posilstva. Prizor nasilja je razdelil turško javnost, o njem so razpravljali celo v tamkajšnjem parlamentu, gledanost nadaljevanke pa je bila rekordna.

Težavno je bilo tudi snemanje samo. "Dolgo smo potrebovali, da smo posneli ta prizor," je povedala Beren in dodala, da je bila še nekaj dni po snemanju vznemirjena, saj se je čustveno zelo navezala na svoj lik. Da bi se bolje vživela v svojo vlogo, je Beren govorila tudi s psihologi in se posvetila žrtvam posilstva. "Žrtve vedno obsojajo sebe. Fatmagul nosi temna oblačila in spete lase, da ne bi izstopala. Počasi se to sicer spremeni, ko se njeno srce odpre za ljubezen," pravi Beren.

Izgubila je svojo prvo ljubezen

Tudi igralkino zasebno življenje je zaznamovala tragedija. Ko je bila stara 20 let, je namreč umrl fant, s katerim je bila v zvezi, prav ona pa je bila zadnja, ki ga je videla živega. Po skupnem večeru je namreč odšla domov, zjutraj pa jo je brat njenega fanta poklical in ji povedal tragično novico. Beren prav svoji prvi ljubezni pripisuje zasluge za uspeh, saj jo je on nagovarjal, naj se posveti igri.

Novo turško nadaljevanko Izgubljena čast lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri.

