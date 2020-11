Premierno v Sloveniji: turška uspešnica Izgubljena čast

Kako začeti znova po tragičnem večeru, ki ti vzame vse: čast, zaročenca in sanje o lepši prihodnosti? Nadaljevanko Izgubljena čast s srce parajočo zgodbo o ljubezni in usodi, ki je navdušila občinstvo po svetu, bomo lahko v Sloveniji spremljali od ponedeljka, 7. decembra, na Planetu.

Velika turška uspešnica Izgubljena čast (Fatmagül'ün Suçu Ne?) prinaša pretresljivo zgodbo o življenju nedolžnega dekleta, njeni veliki tragediji in nerazumevajoči okolici. Čustvena nadaljevanka je nastala po scenariju priznanega turškega avtorja Vedata Türkalija in je navdušila tako domače občinstvo kot gledalce po svetu. Prejela je več nagrad, tudi francosko nagrado za telenovele (French Soap Award), igralka Beren Saat pa je bila nominirana za najboljšo igralko na podelitvi dramskih nagrad v Seulu.

Pretresljiva, a hkrati čutna nadaljevanka Izgubljena čast pripoveduje zgodbo nedolžnega dekleta, ki je žrtev strašnega zločina, nato pa jo kaznuje še njena okolica. Fatmagul je lepo in nedolžno dekle, ki je tik pred poroko z ribičem Mustafo in komaj čaka, da bo dokončal njuno hišo in ji ne bo več treba živeti s svakinjo, ki pritiska nanjo in na njenega brata. Vendar življenje Fatmagul nameni drugačno, veliko težjo usodo. Njena pot se namreč križa s potjo štirih opitih mladeničev, ti jo začnejo dražiti, nato pa jo posilijo. Naslednje jutro se dekle zbudi v bolnišnici, kjer se mora spopasti z izgubo časti in nedolžnosti.

A Fatmagul čaka še en udarec, saj se ji njen zaročenec Mustafa odreče, da bi prikrili posilstvo, pa vplivni bogataši podkupijo njeno svakinjo, da zamolči zločin. Fatmagul se je prisiljena poročiti z enim od svojih napadalcev, Kerimom. Z njim zapusti rodno mesto na zahodu Turčije ter se preseli v veliki Istanbul. Mustafa se medtem zaradi lastnega sramu ob posilstvu zaročenke zave, da nič ne more nadomestiti ljubezni, ki jo je čutil do Fatmagul, zato se v Istanbul odpravi po maščevanje.

Glavna igralka Beren Saat je ena od najbolj priljubljenih in najbolje plačanih turških igralk, ki je z vlogo v Izgubljeni časti navdušila tako gledalce kot kritike. Zaigrala je tudi v več filmih in nastopila v naslovni vlogi zgodovinske serije Muhteşem Yüzyıl: Kösem, nadaljevanju Sulejmana veličastnega, ter v Netflixovi seriji The Gift, znana pa je tudi po svoji dobrodelnosti, saj pogosto sodeluje v različnih projektih z dobrodelno noto. Tudi serija Izgubljena čast s seboj prinaša komentar o sodobni družbi in zahteva premislek o nasilju in našem odnosu do njegovih žrtev.

Izgubljena čast bo prvič na Planetu v ponedeljek, 7. decembra, ob 17. uri, na sporedu pa bo od ponedeljka do petka.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.