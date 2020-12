Božični teden na Planetu

Morda tokrat za praznike ne bomo potovali ali se pozno v noč veselili, a čeprav bomo ostali doma, nas bosta zbliževala smeh in zabava. Na Planetu bodo za najlepše božične praznike poskrbeli filmi Sam doma, Ledeno kraljestvo in Počitnice, na sporedu pa bo tudi posebna božična oddaja Pri Črnem Petru.

Božični teden bomo v ponedeljek, 21. decembra, ob 21. uri začeli z romantičnim filmom Božično presenečenje (Christmas Under Wraps), v akterem igra Candace Cameron Bure, ki se je spomnimo iz legendarne serije Polna hiša. Candace igra mestno zdravnico, ki živi v prepričanju, da ji gre v življenju vse po načrtu. Življenje se ji v trenutku podre, ko ne dobi službe, razočara pa jo tudi njen izbranec. Zdi se ji, da se ji je življenje sesulo. Preseli se v odročno mestece na Aljaski, tam pa doživi pravo božično presenečenje.

Božično presenečenje

V torek, 22. decembra, bo ob 21. uri na Planetu komični film Varuška za božič (Nanny For Christmas), v katerem igrata Emmanuelle Vaugier in Dean Cain. Zgodba govori o Ally Leeds, ki je diplomirala z odliko, vendar ji ne uspe najti službe. Na razgovoru z lastnico znane oglaševalske agencije razočarano dobi ponudbo le za delo varuške, a ker potrebuje denar, sprejme delo. To ji gre nepričakovano dobro od rok, čeprav sta otroka vzgojena s trdo roko.

V sredo, 23. decembra, si lahko ob 21. uri ogledate komično romantično dramo Počitnice (The Holiday) s Kate Winslet, Cameron Diaz, Judom Lawom in Jackom Blackom. Angležinja Iris in ameriška lepotica Amanda sta vsaka posebej pravkar prestali še eno mučno ljubezensko izkušnjo. Na spletu se odločita za dvotedensko menjavo doma, ki poskrbi za pravi kulturni šok, hitro pa se vsaka v novem okolju zaplete z očarljivim moškim. Toda njuni romanci lahko trajata le dva tedna. Ali pa se bosta dekleti morda odločili za drastičen življenjski korak ...

Počitnice

Božični večer nam bo 24. decembra ob 20. uri postregel s pravo božično klasiko, filmom Sam doma (Home Alone). Zgodba seveda govori o osemletnem Kevinu McCallisterju, ki si želi, da bi njegova družina preprosto izginila. Želja se mu uresniči, ko ga starši pozabijo vzeti na božično potovanje v Pariz. Kevin sprva uživa v samoti, vendar bo njegova svoboda zahtevala določeno ceno. Ko poskušata klateža Harry (Joe Pesci) in Marv (Daniel Stern) vdreti v njegovo hišo, se za Kevina prava zabava šele začne. Spoprijatelji se tudi s čudaškim sosedom, ki si ne upa vzpostaviti stika z odtujenim sinom.

Macaulay Culkin nam bo polepšal tudi božični dan, saj bo v petek, 25. decembra, ob 20. uri na sporedu še nadaljevanje Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York). Tokrat se je družina McCallister odločila praznike preživeti v Miamiju. Vse lepo in prav, če se ne bi najmlajši sin Kevin vkrcal na napačno letalo in pristal v New Yorku. Očetova kreditna kartica fantu omogoči nastanitev v luksuznem hotelu in vse kaže, da bo praznike preživel sam. A potem spet sreča falota Harryja in Marva, s katerima je pred časom že obračunal.

Sam doma

Odličen božični teden bo v soboto, 26. decembra, ob 20. uri poskrbel tudi za posebno božično oddajo Pri Črnem Petru, v kateri nas bodo s svojimi prazničnimi norčijami in domislicami zabavali voditeljica Jasna Kuljaj, natakarica Sofija (Alja Prgin), poštar Peška (Boštjan Meglič), novinar Regono (Sašo Đukić), gasilec Sašo (Sašo Dobnik) in sosed Franci (Matjaž Javšnik).

Za čarobni zaključek bo v nedeljo, 27. decembra, ob 20. uri na sporedu še priljubljeno Ledeno kraljestvo. Nepozabna pustolovska zgodba o kraljičnah Ani in Elsi je navdušila občinstvo po svetu in bila nagrajena z dvema oskarjema. Elsa premore čarobno moč ustvarjanja snežnih metežev, toda ko se njena magija nekega dne ponesreči, celotno kraljestvo ogrne v večni sneg in led. Dvolični grof, ki se želi polastiti prestola, ljudi naščuva proti kraljični, zato se njena sestra skupaj z izkušenim hribolazcem, zabavnim jelenom in čudaškim snežakom poda na neverjetno reševalno akcijo, polno nepričakovanih nevarnosti in kaotične snežne zabave.

Ledeno kraljestvo

