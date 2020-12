Ni božiča brez Kevina

Težko si je predstavljati december pred TV-sprejemniki brez kultnih božičnih filmov, ki si jih radi pogledamo znova in znova. Tak film je tudi kultni Sam doma z Macaulayjem Culkinom, ki si ga radi ogledamo ponovno in se mu iz srca nasmejimo. Na Planetu si bomo lahko Sam doma ogledali na božični večer, nadaljevanje Sam doma 2 pa na božični dan.

Macaulay Culkin je v vlogi Kevina iz filma Sam doma navdušil generacije. Ne glede na to, kolikokrat smo ga že videli, si ga bomo vedno znova ogledali še enkrat ter ga z največjim veseljem pokazali še svojim otrokom in vnukom. Zakaj? Ker je klasika, ki nas popelje na pot nostalgije, ki je v času božiča in družinskih praznikov še toliko bolj intenzivna. Ne nazadnje je Sam doma tudi odličen film, ki je bil nominiran za dva oskarja in zlata globusa ter ima na spletni strani IMDb oceno 7,6.

Priljubljeni Sam doma (Home Alone) bo na Planetu na božični večer, 24. decembra, ob 20. uri. Zgodba seveda govori o osemletnem Kevinu McCallisterju, ki si želi, da bi njegova družina preprosto izginila. Želja se mu uresniči, ko ga starši pozabijo vzeti na božično potovanje v Pariz. Kevin sprva uživa v samoti, vendar bo njegova svoboda zahtevala določeno ceno. Ko poskušata klateža Harry (Joe Pesci) in Marv (Daniel Stern) vdreti v njegovo hišo, se za Kevina prava zabava šele začne. Spoprijatelji se tudi s čudaškim sosedom, ki si ne upa vzpostaviti stika z odtujenim sinom.

Na božični dan, 25. decembra, pa bo ob 20. uri na Planetu še nadaljevanje Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York). Tokrat bo družina McCallister božične praznike preživela v Miamiju. Vse lepo in prav, če se ne bi najmlajši sin Kevin vkrcal na napačno letalo in pristal v New Yorku. Očetova kreditna kartica fantu omogoči nastanitev v luksuznem hotelu in vse kaže, da bo praznike preživel sam. A potem spet sreča falota Harryja in Marva, s katerima je pred časom že obračunal ...

Sam doma bo na Planetu v četrtek, 24. decembra, ob 20. uri, Sam doma 2 pa v petek, 25. decembra, ob 20. uri.

