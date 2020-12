Petkovi animirani filmi

4. december ob 20. uri

Prvi med decembrskimi animiranimi filmi je Ledena doba: Veliki trk (Ice Age: Collision Course), peti del uspešne franšize, ki nam je predstavila najbolj obsedeno in k nezgodam nagnjeno veverico kadarkoli. Nepozabna dogodivščina priljubljenih živalskih prebivalcev Ledene dobe ima tokrat katastrofalne razsežnosti. Neumorni iskalec želodov Praskež s svojo večno nerodnostjo znova poskrbi za popoln kaos galaktičnih razsežnosti. Ko začnejo na Zemljo deževati uničujoči meteoroidi, morajo večni prijatelji Sid, Mani in Diego zaščititi trop pred izumrtjem. Ko iščejo način, kako preprečiti strmoglavljenje največjega asteroida, naletijo na številne stare in nove prijatelje, ob tem pa znova doživijo neskončno zabavne pustolovščine, smešno boleče udarce in druge vratolomne norčije.

Slovenske glasove so likom posodili Jure Mastnak, Sebastian Cavazza, Jernej Kuntner, Jan Bučar, Nina Valič, Saša Pavlin Stošić, Katja Ajster Kataya, Primož Ekart, Filip Leskovar, Alenka Kozolc Gregurič in drugi.

11. december ob 20. uri

Decembra bo na sporedu tudi komični film Jaz, baraba 2 (Descipable Me 2), v katerem se genialni super zlobec Gru s posvojenimi hčerkami ustali v mirnem predmestju, in čeprav ga dolgi prsti in kriminalni um še vedno polno zaposlujejo, je povsem zadovoljen z družinskim življenjem. Toda nekega dne ga obišče agentka tajne protikriminalne agencije, ki ga želi rekrutirati v boju proti novemu super zločincu. Gruja bolj kot pomoč dobri strani jezi dejstvo, da nekdo poskuša prevzeti njegovo mesto največjega zlobca, zato privoli v sodelovanje in kmalu s svojimi nenavadnimi pripomočki in še bolj čudaškimi pomočniki povzroči nezadržen kaos akcijske zabave.

Likom so glasove posodili Aljoša Koltak, Jana Zupančič, Lena Hribar, Zara Karoli, Patricia Sekelj, Primož Forte, Boris Cavazza, Zvone Hribar in drugi.

19. december ob 20. uri

V decembru se bomo veselili tudi s pustolovščino Alvin in veverički: Velika alvintura (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip). Pojoči veveričji trio Alvin, Simon in Theodore živi lagodno življenje pri skrbniku Davu, dokler razposajeni bratje ne izvejo, da bi lahko Dave zaprosil za roko svoje novo dekle Samantho. Ker so prepričani, da jih bo zapeljiva zdravnica izrinila iz Davovega življenja, se odločijo odpotovati za njima v Miami in pokvariti zaročne načrte. Čeprav se ne razumejo z Samanthinim bahaškim sinom, so ga prisiljeni vzeti s seboj, kar povzroči številna nesoglasja in težave. Na zabavni poti prek ZDA, polni nesporazumov in veveričjega kaosa, si Alvin in veverički nabirajo nove življenjske in glasbene izkušnje.

V slovenski sinhronizaciji bomo slišali Miho Rodmana, Predraga Laliča, Nina Ošlaka, Jerneja Kuntnerja in druge.

26. december ob 20. uri

Božični teden bo še lepši v družbi priljubljenega Ledenega kraljestva (Frozen). Nepozabna pustolovska zgodba o kraljičnah Ani in Elsi je navdušila občinstvo po svetu in bila nagrajena z dvema oskarjema. Elsa premore čarobno moč ustvarjanja snežnih metežev, toda ko se njena magija nekega dne ponesreči, celotno kraljestvo ogrne v večni sneg in led. Dvolični grof, ki se želi polastiti prestola, ljudi naščuva proti kraljični, zato se njena sestra skupaj z izkušenim hribolazcem, zabavnim jelenom in čudaškim snežakom poda na neverjetno reševalno akcijo, polno nepričakovanih nevarnosti in kaotične snežne zabave.

Ani sta glas posodili Tanja Ravljen in Klara Šmuc, Elzi pa Alenka Kozolc Gregurić in Nuška Drašček Rojko. Krištof je Jan Bučar, Hans Klemen Slakonja, Olaf pa Jernej Kuntner.

