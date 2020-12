Decembrski filmi na Planetu

Le kaj so prazniki brez Kevina, ki ostane Sam doma? Tudi tokrat nam bo Macaulay Culkin polepšal božični večer, medtem ko bo za božič na Planetu tudi nadaljevanje Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku. Še več prijetnih trenutkov bo v prazničnem tednu pričaral Čudež na 34. ulici (26. decembra), romantične Počitnice (The Holiday) s Cameron Diaz, Kate Winslet in Judom Lawom nas bodo očarale 23. decembra, komični Kako se izogniti božiču (Christmas with the Kranks) pa nas bo nasmejal 27. decembra.

Le kaj je božič brez Kevina?

Nasmejani december

Da bo december nasmejan, bodo poskrbele sredine komedije, na Planetu se bodo zvrstile komedije Drzni par (The Heat) s Sandro Bullock in Melisso McCarthy, Butec in butec DA (Dumb and Dumber To) z legendarnima likoma, ki sta ju ustvarila Jim Carrey in Jeff Bridges, Skoraj policaja (Let's Be Cops) z Jakom Johnsonom in Damonom Wayansom ter To je vojna! (This Means War) z Reese Witherspoon, ki mora izbrati med Chrisom Pinom in Tomom Hardyjem.

Drzni par

Nagrajeni filmi

Nekaj zase bodo decembra našli tudi ljubitelji nagrajenih filmov in filmskih uspešnic, saj bodo za kakovostne večere pred televizijskim zaslonom med drugim poskrbeli filmi, kot so z oskarjem nagrajena komična drama Potomci (The Descendants) z Georgom Clooneyjem (10. decembra ob 20. uri), čutna rama Dansko dekle (Danish Girl), ki je Alicii Vikander prinesel oskarja in bo na Planetu 12. decembra, zabavni Eksotični hotel Marigold (The Best Exotic Marigold Hotel) z dvema nominacija za zlati globus in zvezdniško zasedbo (19. decembra) ter pustolovski Povratnik (The Revenant), ki je znan tudi kot film, za katerega je Leonardo DiCaprio končno prejel oskarja (13. decembra).

Leonardo DiCaprio je za film Povratnik dobil oskarja.

Decembrska akcija

Akcijo med drugim prinašajo razburljivi Usodni (The Adjustment Bureau) z Emily Blunt in Mattom Damonom (6. decembra), triler Usodna cesta (Reservation Road) z Joaquinom Phoenixom, Markom Ruffalom in Jennifer Connelly (20. decembra) ter eksplozivna A-ekipa (The A-Team) z Liamom Neesonom in Bradleyjem Cooperjem (20. decembra). Na voljo bo tudi ogled kultnega akcijskega filma Hitrost (Speed) s Sandro Bullock in Keanujem Reevesom, za katerega si čas rezervirajte 27. decembra ob 20. uri.

Hitrost

Petkovi animirani filmi

Najmlajše pa bodo zagotovo navdušile animirane uspešnice kot so Ledena doba: Veliki trk (Ice Age: Collision Course), ki bo na planetu v petek, 4. decembra, Jaz, baraba 2 (Descipable Me 2), ki sledi 11. decembra, in Alvin in veverički: Velika avantura (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip), ki bo 19. decembra. Ob koncu leta, 26. decembra, bo na Planetu tudi priljubljeno Ledeno kraljestvo (Frozen).

Ledeno kraljestvo

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.