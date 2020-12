Božična filmska klasika: Čudež na 34. ulici

Čudež na 34. ulici (Miracle on 34th Street) je predelava istoimenskega filma iz leta 1994. Bliža se božič, a šestletna Susan Walker ne verjame v čudeže in ne v Božička. Njena mama ji je skrivnost o njem razkrila že dolgo tega in vse tako kaže, da se dekličine želje tokrat ne bodo uresničile. A Susan v nakupovalnem središču spozna Božička, ki je prepričan, da je čisto pravi Božiček in morda bo Susan letos dobila najbolj dragoceno darilo na svetu: nekaj, v kar bo lahko verjela.

Božička v filmu igra legendarni Richard Attenborough, v vlogi male Susan pa bodo gledalci prepoznali Maro Wilson, ki je očarala tudi v filmih Matilda in Očka v krilu. Igrata tudi Elizabeth Perkins in Dylan McDermott.

Čudež na 34. ulici bo na Planetu v soboto, 26. decembra, ob 21.35, ponovitev pa bo v nedeljo popoldne.

