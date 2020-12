Čarobni prazniki z Ledenim kraljestvom

Nepozabna pustolovska zgodba o kraljičnah Ani in Elsi je navdušila občinstvo po svetu in bila nagrajena z dvema oskarjema, za najboljši animirani celovečerec in za najboljšo izvirno pesem (Let It Go). Film ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,4 in je eden nabjolj dobičkonosnih animiranih filmov vseh časov, prehitela sta ga le Levji kralj iz leta 2019 in Ledeno kraljestvo 2.

Zgodba Ledenega kraljestva govori o kraljični Elsi, ki premore čarobno moč ustvarjanja snežnih metežev, toda ko se njena magija nekega dne ponesreči, celotno kraljestvo ogrne v večni sneg in led. Dvolični grof, ki se želi polastiti prestola, ljudi naščuva proti kraljični, zato se njena sestra Ana skupaj z izkušenim hribolazcem, zabavnim jelenom in čudaškim snežakom poda na neverjetno reševalno akcijo, polno nepričakovanih nevarnosti in kaotične snežne zabave.

Ledeno kraljestvo bo na Planetu v nedeljo, 27. decembra, ob 20. uri.

