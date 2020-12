Kdo je kdo v novi nadaljevanki Izgubljena čast

Že v ponedeljek ob 17. uri bo na Planetu prvi del nove turške uspešnice Izgubljena čast, ki prinaša čustveno zgodbo o ljubezni in usodi, zaznamovani z zločinom. Spoznajte glavne like v nadaljevanki, ki je navdušila gledalce po svetu!

Fatmagül Glavni lik Fatmagül igra Beren Saat, priljubljena turška igralka. Mlado vaško dekle Fatmagul živi s preveč naivnim starejšim bratom Rahmijem in svakinjo Mukades, sobo pa si deli z ljubljenim nečakom Muratom. Ves čas je izpostavljena uničujočemu pritisku svakinje, ki se nad Fatmagul izživlja zaradi lastne nesreče. Je tiho, potrpežljivo in ubogljivo dekle, ki včasih svakinji in bratu pomaga v njuni majhni sirarni. Čaka dan, ko se bo poročila z zaročencem Mustafo. Svakinjo prenaša tako, da sanjari o dnevu, ko bo imela svojo hišo in posteljo, ki bo samo njena. Doslej je Fatmagul pomagala drugim, ne da bi dobila kaj v zameno, zdaj pa Mustafa z lastnimi rokami gradi hišo, v kateri bosta živela po poroki. Mustafa je njena ljubezen iz otroštva, Fatmagul ga ljubi, odkar ve zase, Mustafova ljubezen je najlepši del njenega življenja. Po posilstvu se za Fatmagul začne môra, ki ji ni konca, zlomi pa se, ko ji Mustafa obrne hrbet in se je nato prisiljena poročiti z enim od nasilnežev.

Kerim Kerim (Engin Akyürek) je v otroštvu ostal brez staršev. Ko je oče zapustil mamo in je mama storila samomor, je ostal sirota. K sebi ga je sprejela njihova soseda Babica in ga vzela za svojega. Od njega se ni ločila niti za trenutek. Kerim ob koncu gimnazije ni niti pomislil na fakulteto, saj je želel čimprej začeti služiti svoj kruh. Dela v železarni, kot ostali domačini pa se spozna tudi na morje in ribolov. Kerim je tih, miren in vljuden mladenič, ki ga ima okolica rada. Kljub poletnim romancam s turistkami še ni bil v resni zvezi. V življenju nima velikih sanj ali pričakovanj, predvsem pa ni nikoli razmišljal o tem, da bi zapustil domači kraj. Mori ga predvsem mamin samomor, a ko pridejo prijatelji, ki so bili odsotni vso zimo, njegovo življenje zasije v novih barvah. Ko preživlja čas z njimi, se zdi, kot da se vrača v otroštvo. Je mladenič, ki vztraja pri svojih vrednotah in ceni prijateljstvo. Kerim privoli v poroko s Fatmagul, a nikoli ga ne bosta nehali preganjati krivda in Mustafova neizmerna jeza.

Mustafa Mustafa (Firat Çelik) je Fatmagulin zaročenec, ki se preživlja z ribolovom. Trenutno živi z mamo Halido in očetom Eminom, a gradi hišo, da bi se lahko čimprej poročil s Fatmagul. Z lastnimi rokami ustvari vsak delček njunega prihodnjega življenja. Poskrbeti želi, da bi bilo vse brezhibno in da Fatmagulina svakinja Mukades, ki je ljubosumna na njeno srečo, ne bi predstavljala ovire. S težkim srcem hodi na ribolov, saj je zato več dni ločen od Fatmagul. Ko se spet srečata, kroti svoje hrepenenje in si ne upa Fatmagul niti dotakniti.

Medtem ko družina Yašaran v strahu pred Mustafovo jezo išče način, da bi ga pomirila, Mustafa ne sluti, da se bo sčasoma spremenil v njihovo igračo. Ve samo, da bo Fatmagul in Kerima preganjal do konca življenja.

Mukades Mukades (Esra Dermancioglu), ki se je z Rahmijem poročila pod prisilo, je nezadovoljna, ker ne more živeti takšnega življenja, kot je upala. Zato ljubosumno opazuje Fatmagulino lepoto in njeno srečo z Mustafo ter nenehno pritiska na Fatmagul, Rahmija pa hujska proti sestri. Je ambiciozna in strastna ženska, ki jo moti, da živi kot obsojenka, saj ni izpolnila svojih sanj.

Rahmi (Bülent Seyran) je Fatmagulin preveč naivni starejši brat, ki je včasih tudi otročji. Je človek, ki se vsega loti z nasmehom. Z ženo Mukades vodita obrat za predelavo mleka. Ima sina Murata, Fatmagul pa je njegova edina sestra. Po izgubi matere in očeta je po svojih najboljših močeh skrbel za Fatmagul.

Babica Pravo ime Babice (Sumru Yavrucuk) je Meryem. Je zdravilka in mlada ženska, ki jo vsi cenijo in jo imajo radi. Je tudi Kerimova zaščitnica. Prihaja s Krete, njena mama pa se je v mesto preselila med menjavo prebivalstva in dobila veliko zemljišče, ki je postalo stavbno zemljišče. Zdaj pripada Babici, ki ve, da si ga želi tudi Rešat Yašaran, a mu ne namerava popustiti.

Rešat Yašaran (Musa Uzunlar) je premožen poslovnež, ki ima še vedno veliko posestev v kraju, kjer se je rodil in odraščal. Njegov poslovni partner je njegov brat Rifat, s katerim imata veliko gradbeno podjetje. Že dolgo živita v Istanbulu, a nista nikoli pretrgala vezi z rodnim krajem, kjer preživljata poletja. Rešat je še vedno najvplivnejša oseba na tem območju in človek z neomejenimi ambicijami. Da bi dosegel svoje, se ne obotavlja teptati drugih. Čeprav ga motijo brezdelje in nespodobnosti njegovega edinega sina Selima, zanj še vedno goji upanje. Dal mu je že delež v podjetju in želi, da bi sodeloval pri poslih. Ker si želi združiti moči s sinom, odriva bratovega sina Erdogana.

Selim Selim (Engin Öztürk) je edini sin Rešata in Perihan Yašaran. Tudi on je otroštvo preživel v domačem kraju. Potem je končal srednjo šolo in diplomiral na zasebni univerzi v Istanbulu. Varuje ga moč njegovega očeta, zato se s svojo prihodnostjo ne obremenjuje. Življenja ne jemlje preveč resno, a se pred očetom kljub temu zadržuje. Čeprav skuša skriti svoje ljubezenske avanture, je preveč izpostavljen, zato se pogosto znajde v medijih. Selim izkoristi vse, kar mu lahko da oče. Njegova zaročenka Meltem je hči poslanca. Selim poroki v resnici nasprotuje, a ve, kako zelo si je oče želi, zato ga uboga. Hkrati se ne obotavlja še naprej na skrivaj zabavati z ženskami.

Erdogan Erdogan (Kaan Tasaner) je edini sin Rifata in Hilmije Yašaran, Rešatov nečak in Selimov bratranec. Tudi on z družino živi v Istanbulu in ima enako izobrazbo kot Selim. Za razliko od Selima dela v družinskem podjetju in ni tako ravnodušen kot Selim, pač pa je bolj ambiciozen. Zato ga motita stričev prezir in očetov molk. Občasno to tudi na glas pove. Želi si, da bi bili tudi do njega tako prizanesljivi kot do Selima. Čeprav se na ven zdi, da se dobro razumeta, je Erdogan iz dna duše jezen na Selima. Ko se igra s Fatmagul, ki se je začela na Erdoganovo pobudo, katastrofalno konča, tudi on občuti svoj del posledic.

Vural Vural je sin direktorja katastrskega urada Šemsija. V nadaljevanki Izgubljena čast ga igra v Ankari rojeni igralec Bugra Gülsoy, za katerga je to prva opaznejša vloga v televizijskem projektu. Tudi Vural je Kerimov, Selimov in Erdoganov prijatelj še iz otroških let in podobno kot Selim in Erdogan tudi sam živi v bleščeči turški prestolnici Istanbul, kjer uživa v vseh ugodnostih in luksuzu, ki si ga lahko privošči njegova vplivna in bogata družina. Kljub temu je Vural nekoliko bolj občutljiv od svojih prijateljev Selima in Erdogana, zato se bolje razume s Kerimom.

Izgubljena čast bo prvič na Planetu v ponedeljek, 7. decembra, ob 17. uri, na sporedu pa bo od ponedeljka do petka.

