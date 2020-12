Nadaljevanka, o kateri so razpravljali celo v turškem parlamentu

Čustvena zgodba Izgubljene časti govori o mladenki Fatmagul, ki se veseli skorajšnje poroke s svojim zaročencem, a njene načrte prekriža usoda, zaznamovana z zločinom. Njena pot se namreč neke noči križa s potjo štirih opitih mladeničev, ti jo začnejo dražiti, nato pa jo posilijo. Naslednje jutro se dekle zbudi v bolnišnici, kjer se mora spopasti z izgubo časti in nedolžnosti, odreče pa se ji tudi zaročenec.

Beren Saat v Izgubljeni časti

Prva epizoda rušila rekorde gledanosti

Prva epizoda, v kateri se zgodi grozljivi zločin, je v Turčiji dosegla rekordno gledanost in sprožila številne odzive, konservativna združenja pa so s peticijo celo poskušala doseči prepoved predvajanja nadaljevanke. Zaradi peticije so o tem razpravljali tudi v turškem parlamentu, kjer so poslanci vladajoče stranke AK menili, da nasilni prizori vznemirjajo gledalce in so v nasprotju z družinskimi vrednotami.

Vsi seveda niso bili takšnega mnenja, večini se je zdelo pomembno, da se pogovarjamo tudi o težkih temah in ne zamolčimo žrtev nasilja. Enakega mnenja so bili očitno tudi gledalci, ki so nadaljevanko nagradili z odlično gledanostjo. Izgubljena čast velja za eno od najbolj uspešnih turških serij, ki je navdušila tudi občinstvo po svetu.

Pri oblikovanju vloge ji je pomagal psiholog

Glavna igralka Beren Saat, ki se je med pripravami na vlogo posvetovala tudi s psihologom, je tudi zasebno glasna zagovornica pravic žensk in homoseksualne skupnosti ter se ponosno razglaša za feministko. Poleg Fatmagul je odigrala še več vlog močnih žensk, pogosto pa deluje tudi v različnih dobrodelnih projektih.

Prva epizoda Izgubljene časti bo na sporedu že danes ob 17. uri. Na Planetu lahko nadaljevanko spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri.

