Turška uspešnica Izgubljena čast odslej ob 17. uri in ob 18.30

Nadaljevanko Izgubljena čast s srce parajočo zgodbo o ljubezni in usodi, ki je navdušila občinstvo po svetu, lahko odslej na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 17. uri in ob 18.30.

Velika turška uspešnica Izgubljena čast (Fatmagül'ün Suçu Ne?) prinaša pretresljivo zgodbo o življenju nedolžnega dekleta, njeni veliki tragediji in nerazumevajoči okolici. Fatmagul je tik pred poroko z ribičem Mustafo, a življenje ji nameni drugačno, veliko težjo usodo. Njena pot se namreč križa s potjo štirih opitih mladeničev, ki jo začnejo dražiti, nato pa jo posilijo. Naslednje jutro se dekle zbudi v bolnišnici, kjer se mora soočiti z izgubo časti in nedolžnosti. A Fatmagul čaka še en udarec, saj se je njen zaročenec Mustafa odreče, da bi prikrili posilstvo, pa se je prisiljena poročiti z enim od svojih napadalcev, Kerimom. Z njim se preseli v Istanbul, Mustafa pa se medtem zave, da nič ne more nadomestiti ljubezni, ki jo je čutil do Fatmagul, zato se v Istanbul odpravi po maščevanje.

Čustvena nadaljevanka je navdušila tako domače občinstvo kot gledalce po svetu in prejela več nagrad, tudi za glavno igralko Beren Saat, ki je ena najbolj priljubljenih in najbolje plačanih turških igralk. V srce parajoči Izgubljeni časti jo lahko na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 17. uri in ob 18.30.

Od ponedeljka do srede ob 19.20 si lahko medtem na Planetu ogledate komično izraelsko serijo Lepotica in pek o preprostem fantu in slavni manekenki, ki se po naključju srečata in zaljubita. Jima bo uspelo, ali pa sta njuna svetova preprosto preveč različna?

