Kaj se zgodi, ko se preprost fant zaljubi v zvezdnico?

V petek, 5. julija, bo na Planetu ob 21. uri premiera izraelske uspešnice Lepotica in pek. Gre za komično zgodbo o preprostem fantu in slavni manekenki, ki se po naključju srečata in zaljubita. Jima bo uspelo, ali pa sta njuna svetova preveč različna?

Je nemogoča ljubezenska zveza res nemogoča? Nova izraelska serija Lepotica in pek (Lehiyot Ita) se na komičen način sprašuje prav to. Nekega večera se namreč v Tel Avivu spoznata in zaljubita preprost pek Amos in svetlolasa mednarodna manekenka in dedinja Noa. A na njuni poti ne stojita le povsem različna svetova, iz katerih izhajata, ampak tudi njegovo nekdanje dekle in njen neizprosni agent ...

Ustvarjalec serije je vlogo slavne manekenke napisal z Bar Refaeli v mislih, vendar na koncu do sodelovanja ni prišlo in glavno vlogo je prevzela Rotem Sela, 35-letna izraelska manekenka in tv-voditeljica, pa tudi mama treh otrok. Vlogo peka, ki prihaja iz popolnoma drugačnega okolja, je medtem odigral 36-letni Aviv Alush, ki se poleg igralstva prav tako ukvarja z manekenstvom, pa tudi z glasbo. Tudi on je poročen in ima tri otroke.

Rotem in Aviv sta po zaslugi uspešne serije postala eden najbolj prepoznavnih izraelskih tv-parov in sta skupaj nastopila tudi v oglasu za znamko Castro. Serija Lepotica in pek je sicer doživela odličen sprejem, predvajali so jo tudi v Veliki Britaniji.

Serija Lepotica in zver bo prvič na sporedu v petek, 5. julija, ob 21.00 na Planetu.

