Kdo je kdo v novi seriji Lepotica in pek

Noa Hollander ima vse. Je ena najbogatejših žensk v državi, njen oče je eden od stotih najbolj premožnih ljudi na svetu, ona pa živi v pravi graščini in dela kot igralka in manekenka. Zadnji dve leti je živela v New Yorku, njeno razmerje s hollywoodskim zvezdnikom Petom Evansom pa je v središču medijskega zanimanja in čeprav sta se zdela popoln par, se razideta. Mediji so prepričani, da jo je varal, Noa pa se v Izrael vrne zlomljena in žalostna.

Amos Dahari je mladenič, ki živi s starši, mlajšim bratom in sestro v prenatrpanem stanovanju v predmestju Tel Aviva. Je čeden in dobrega srca. Kot pek je zaposlen v družinskem podjetju in večino časa preživi pred pečic, z ustvarjanjem pit pa zasluži minimalno plačo. V resnici si želi postati slikar. Ko ni v službi ga maltretira njegovo dekle Vanessa, s katero sta skupaj že devet let. Vanessa komaj že čaka na zaroko in prepričana je, da je nocoj napočil ta čas.

Amosova stran:

Vanessa je Amosovo dekle, skupaj sta že 9 let. Sanja o tem, da jo bo zaprosil za roko in da se bosta vselila skupaj. Dela v računovodskem podjetju, Amosa pa je spoznala v srednji šoli. Vanj se je zaljubila na prvi pogled, vendar sta se zbližala šele med služenjem vojaškega roka. Tudi ona živi s svojimi starši.

Avi je Amosov oče. Z Amalio sta srečno poročena že 31 let. Je vodja družinske pekarne. Amos je njegov ljubljenec. Avi upa, da bo nekoč prevzel pekarno. Ko je bil mlad, je teden dni hodil s slavno pevko Gali Atari, ki mu je zlomila srce. Zaradi tega ne bo preveč vesel, ko bo izvedel za sinovo razmerje s tajkunovo hčerko.

Amosova mama (levo), brat Assaf (na sredini) in soseda Shosh (desno) Amalia je Amosova mama. Zaljubljena je v svoje tri otroke. Rada draži moža in ga zbada. Uspešno vodi družinsko trgovinico. Je glasna, a ljubeča.

Shosh je soseda in Amalijina najboljša prijateljica. Je radovednica, ki se vtakne v vsako stvar. Ves čas poseda doma in opleta z jezikom. Je upokojena in ne dela.

Assaf je problematični srednji otrok, ki sovraži delo v pekarni in sanja o tem, da bi postal uspešen pevec. Ves čas spletkari in je vročeglav, njegova šibka točka pa so lepa dekleta. Merav je najmlajša od treh otrok in Amosova sestra, ki skriva, da je lezbijka. Ima oster jezik in je najpametnejša v družini. Prezira bogate in slavne.

Noina stran:

Gideon Hollander je Noin oče, ki je vrsto let je živel v Los Angelesu. Je eden od stotih najbogatejših ljudi na svetu, med drugim ima v lasti tudi mednarodno hotelsko verigo. Izrael je zapustil, ko je njegova žena Tali umrla zaradi raka. Z Noo si nista blizu, saj sta imela veliko nesporazumov. Izraela ni obiskal že 10 let.

Zvika Granot je Noin agent, ki bdi nad njo že od njenega 17. leta. Nekoč je bil vodja velike agencije za iskanje talentov, zdaj pa je Noa njegova edina stranka. V njunem odnosu igra očetovsko vlogo. Je ciničen in strog. Zvika je gej, vendar možat. Vsaj dokler se ga ne napije, ko na dan privre njegova nežna stran. Rad spletkari, zato ga nikakor ni dobro imeti za sovražnika.

Jason Lewis igra Noinega bivšega Pete Howens je Noin bivši fant, ki živi v Hollywoodu. Je voditelj najbolj priljubljene oddaje za iskanje talentov v Ameriki. Je lep svetlolasec, ki lahko dobi katerokoli dekle. V preteklosti je bil v razmerju s francosko igralko Sophie Martin. Je premožen, a nikakor ne tako bogat kot Noa.

