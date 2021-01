Šarmantni igralec z razkritjem presenetil oboževalce

Italijanski igralec Luca Argentero se je zaradi svojega šarmantnega videza in preprostosti hitro zapisal v srca italijanskih gledalcev. Nase je še posebej opozoril z vlogo v zdravniški serji Doc – v dobrih rokah in s svojim likom pridobil številne oboževalce.

Luca je prve korake v medijskem svetu sicer naredil po zaslugi italijanske različice resničnostnega šova Big Brother. Pozneje je začel snemati filme in televizijske serije ter pristal tudi na gledaliških deskah.

Na snemanju filma Vacanze ai Caribbean je spoznal svojo trenutno partnerico Cristino Marino, s katero sta letos dobila tudi prvega otroka. Hčerki je ime Nina Speranza, njeno rojstvo pa je za par pomenilo neizmerno veselje. Luca je bil pred tem sicer že enkrat poročen.

Pred kratkim pa je igralec v enem izmed intervjujev močno presenetil svoje oboževalce in priznal, da je zelo sramežljiva oseba. Čeprav je pod žarometi in drobnogledom javnosti že vrsto let, je priznal, da se mu k vsemu temu še vedno ni uspelo popolnoma privaditi – in morda je prav to tisto, zaradi česar je pri ljudeh tako priljubljen, saj ostaja z obema nogama trdno na tleh.

Serija Doc – v dobrih rokah je posneta po resničnih dogodkih

Odlična serija Doc – v dobrih rokah, v kateri glavno vlogo igra Luca Argentero, je posneta po resničnih dogodkih. Požela je veliko pozornosti, rekordno gledanost in navdušila tudi Američane, ki so že napovedali snemanje svoje različice. Mediji so serijo Doc – v dobrih rokah opisali kot mešanico Zdravnikove vesti (Doctor House) in Dobrega zdravnika (The Good Doctor), a z zelo samosvojim pristopom.

Zdravniška serija Doc – v dobrih rokah bo na Planetu ob četrtkih in petkih ob 19.45, prvič že jutri, 7. januarja. Ob 20.45 je od ponedeljka do petka na sporedu serija Kruto mesto.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.