Toliko sta za dober namen zbrala raper in pevka #video

Prva oddaja Milijonarja v novem letu je bila dobrodelna. Na vročem stolu sta se preizkusila raper Challe Salle in pevka Irena Yebuah Tiran. Oba sta se v kvizu odlično odrezala in izbranima dobrodelnima organizacijama priborila lep znesek.

Prvi je na vroči stol Milijonarja sedel priljubljeni raper Challe Salle, ki prihaja z Vrhnike in se je zato odločil pomagati Varstveno delovnemu centru Vrhnika. Pravilno je odgovoril na deset vprašanj in izbrani dobrodelni organizaciji priboril 2.500 evrov. "Jaz sem zelo vesel, da lahko pomagam svoji skupnosti in da lahko v tem zapletenem času vsem nekaj prispevam," je na koncu povedal priljubljeni glasbenik.

Odlično se je v kvizu odrezala tudi pevka Irena Yebuah Tiran, ki je pravilno odgovorila na devet vprašanj. Pri desetem vprašanju se je odločila, da ne bo tvegala, saj bi bil padec po denarni lestvici prevelik. "Jaz mislim, da bodo hvaležni v vsakem primeru, ampak bodo bolj hvaležni za tisoč kot pa tristo evrov," je svojo odločitev, da odstopi, v smehu pojasnila pevka. Za Varno hišo Novo mesto je tako zbrala tisoč evrov.

Po štirih posebnih dobrodelnih oddajah kviza Milijonar, v katerih so se v znanju preizkušali znani Slovenci, se že nocoj ob 19.45 vračajo običajni tekmovalci. Bomo že nocoj dobili prvega, ki mu bo uspelo pravilno odgovoriti na vseh petnajst vprašanj?

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45 na Planetu. Ob 20.45 sledi serija Kruto mesto.

