Znani Slovenci navdušili v Milijonarju: toliko so zbrali za dober namen #video

V božičnem tednu je bila dobrodelna tudi oddaja Milijonar. Znani Slovenci so se preizkusili na vročem stolu, dobitek pa so namenili izbranim dobrodelnim organizacijam. In vsi po vrsti so se odlično odrezali, najboljši dosežek pa je uspel nekdanjemu smučarju Juretu Koširju.

V prvih dveh oddajah posebnega VIP Milijonarja, ki so jih gledalci na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do srede, so v kvizu sodelovali pevec Sebastian, ki je društvu Humanitarček prislužil 300 evrov, televizijski voditelj David Urankar, ki je za projekt Botrstvo zbral 2500 evrov, pevka Nuška Drašček, ki je društvu Humanitarček podarila tisoč evrov, in glasbenik Miki Vlahovič, ki je za društvo Sonček zbral 300 evrov.

V tretji oddaji sta na vroči stol sedla pevka Eva Boto in nekdanji smučarski as Jure Košir. Korošica je za Društvo proti mučenju žival Koroške zbrala 300 evrov, najboljši dosežek tedna pa je uspel nosilcu bronaste olimpijske medalje iz Lillehammerja, ki je pravilno odgovoril kar na 12 od 15 vprašanj in Ustanovi za pomoč otrokom z rakom prislužil 7500 evrov.

Dobrodelna bo tudi prva oddaja v novem letu. Že 4. januarja bosta svoje znanje za dober namen preizkušala pevec Challe Salle, ki bo dobitek namenil Varstveno delovnemu centru Vrhnika, in pevka Irena Yebuah Tiran, ki bo denar zbirala za Varno hišo Novo mesto.

Nocoj ob 20. uri bo na Planetu za praznično vzdušje poskrbela kultna uspešnica Sam doma. Drugi del bo na sporedu že jutri, 25. decembra, ob 20. uri.

