Ustvarjalci oddaje Pri Črnem Petru sporočili veselo novico #foto

Natakarici Sofija in Jasna bosta svojim najbolj zvestim gostom pripravili pravo glasbeno točko, s katero se bosta zahvalili za njihovo lojalnost in vračanje v gostilno. Čeprav imajo svoje muhe, kar so gledalci zagotovo že opazili, pa se je vsak med njimi zapisal Sofiji in Jasni v srce. Poštar Peška s svojimi šalami, Gasilec Sašo s simpatičnostjo in navihanostjo, novinar Regon s svojimi željami in sosed Franci s pretiravanjem in samohvalo.

Oblečeni v novoletne kostume, in sicer novinar Regon v snežaka, Franci v jelenčka, gasilec Sašo v novoletno jelko, poštar Peška v Božička, bodo obujali spomine na preteklo leto in na nepozabne dogodivščine ter prepevali znane napeve, ki ob tem času ne smejo manjkati. Čuki in Modrijani bodo zapeli že skoraj ponarodeli pesmi Daj mi poljub in Cel svet imaš na dlani, Modrijani Kiss me, Rok’n band uspešnico Novo leto, svoje uspešnice pa nam bodo predstavili tudi Nika Zorjan, Klara Jazbec, Prisrčniki, Sopranos in plesalke Plesnega mesta.

Za konec bo vsa ekipa Črnega Petra zapela legendarno pesem Dan ljubezni, nedavno preminulega avtorja Tadeja Hrušovarja. Vsem gledalcem in gledalkam pa sporočajo veselo novico, da se bodo videvali tudi v naslednjem letu, ko vam obljubljajo nove in noro zabavne sobotne večere.

Nekaj utrinkov iz oddaje, ki si jo boste lahko ogledali v soboto, si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji:

Ne zamudite zadnje oddaje Pri Črnem Petru v tem letu v soboto ob 20. uri na Planetu. Nocoj ob 20. uri pa na Planetu ne zamudite nepozabne božične uspešnice Sam doma.

