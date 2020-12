Po dvajsetih letih so Čuki svojim oboževalcem razkrili to #foto #video

V zadnji oddaji Pri Črnem Petru, ki bo božično-novoletno obarvana, za vas pripravljamo veliko dobre glasbe in z njo povezano posebno presenečenje voditeljic. V oddaji bomo obujali spomine na preteklo leto in nepozabne dogodivščine ter prepevali znane napeve, ki ob tem času ne smejo manjkati. Nastopili bodo tudi Čuki, zato smo se pogovarjali z avtorjem oddaje Pri Črnem Petru in vodjo Čukov Jožetom Potrebuješem.

Vsi pogrešamo nastope skupine Čuki, a za oboževalce v teh čudnih časih poskrbite tudi z zanimivimi videi na družbenih omrežjih. Nam lahko zaupate anekdoto s snemanja spota Kavbojci in Indijanci, ki je po toliko letih sploh nismo opazili?

Videospot Kavbojci in Indijanci je posnet v enem kadru od začetka do konca. Medtem ko je vsak od približno 20 nastopajočih igral svojo vlogo na vrtečem se odru v litostrojski ogromni stružnici, je Marku nenadoma padel iz rok lok violine. Mi tega sploh nismo opazili, on pa je po tem, ko je nekako le ujel lok, grdo padel, a vseeno zdržal do konca, kot da se ni nič zgodilo. Na koncu smo od osmih poskusov izbrali prav ta posnetek.

Posnetek si lahko ogledate v spodnjem videu.

Ali v teh dneh veliko brskate po arhivu? Katero (ponovno) odkritje vas je najbolj šokiralo?

Z določene časovne distance se zares prav dobro vidi, kako odbiti smo Čuki že od nekdaj in koliko smo si upali. Ne le na živih nastopih, ampak tudi v TV-oddajah, ki so bile vedno zelo izvirne in dodelane, da o videospotih sploh ne govorimo. Zdaj razumem, zakaj so nam govorili, da smo pionirji slovenske videoprodukcije. Najbolj pa se vidi, koliko lepega smo skupaj preživeli. Z užitkom pregledujemo te posnetke, za katere sem mislil, da si jih bom v miru pogledal šele v kakšnem domu za ostarele. No, za nekaj pa je ta virus le dober.

Je bilo nenavadno, ko ste Čuki po dolgem času v teh dneh spet zapeli skupaj (pa čeprav doma)? Kaj vam je rojilo po glavi?

Zapeli smo lahko le sami sebi. Čeprav smo še lani v tem času imeli množične nastope na številnih trgih in v dvoranah za več tisoč ljudi, si je danes, komaj eno leto po tem, kar težko predstavljati vse to sproščeno vzdušje, ko množice brez zadržkov rajajo in se zabavajo do jutranjih ur. Zdi se, kot da je bilo to v nekem drugem življenju in obdobju. O, kako to pogrešamo.

Čuki Foto: Facebook

Ob koncu leta nam boste Čuki v oddaji Pri Črnem Petru zapeli tudi skladbo Daj mi poljub. Čigavega poljuba bi se najbolj razveselili na silvestrovo?

Pri nas so bili silvestrski poljubi vedno bolj klavrni in stvar protokola, saj smo vsa leta silvestrovali na odrih. In to sami "deci". Pa še župani so ponavadi sami moški.

Ob zadnji letošnji oddaji Pri Črnem Petru se vsi spominjajo, kakšne izzive je celotni ekipi prinesel koronavirus, a ustvarjalci oddaje ste premagali tudi ta izziv. Kako?

S podobnimi oddajami se ukvarjam že skoraj 20 let, od oddaj Raketa pod kozolcem, Na zdravje! in drugih. Tako čudnih razmer za ustvarjanje zabavnoglasbene oddaje zares še nismo doživeli. Brez veselega občinstva, ki uživa ob slovenski glasbi. Tudi te je bilo letos občutno manj, vsak teden novi varnostni ukrepi, odpovedi glasbenih gostov zaradi bolezni ali strahu pred njo tik pred zdajci ... To je bil skratka cel rock'n' roll, ampak v poplavi dramatičnih in skrb vzbujajočih oddaj, ki marsikoga spravijo v slabo voljo in obup, je oddaja Pri Črnem Petru pokazala, da je kljub vsemu še nekaj prostora za veselje, zabavo in optimizem. In to bomo, obljubljamo, počeli tudi v novem letu. Rad bi se zahvalil celotni potrpežljivi in dobrovoljni ekipi. Juhuhu v boljše čase.

Ne zamudite zadnje oddaje Pri Črnem Petru v tem letu v soboto ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.