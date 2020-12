Ko tako vneto vadiš, da prelomiš harmoniko na pol #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, bosta tokrat moči združila Ansambel Unikat in natakarica Sofija. Voditeljica je v preteklih oddajah že zapela na odru gostilne, tudi v duetu z novinarjem Regonom, tokrat pa se bo pridružila ansamblu. Kako se bo odrezala, preverite jutri v oddaji, mi pa tokrat v branje ponujamo prigode Ansambla Unikat.

V oddaji boste zapeli skladbo Najin božič. Brez česa si ne predstavljate božiča?

Za nas božič ni božič, če se ne zgodi v udobju doma in ob toplini družinskih članov. V to verjamemo z vsem srcem, zato se v času božiča posvetimo svojim domačim. Seveda ne smeta manjkati slastna božična večerja in kakšen kozarček dobre domače kapljice. Če se lahko še malo pošalimo, pa si božiča ne predstavljamo brez daril pod jelko (smeh, op. a.).

Slišali vas bomo zapeti tudi z našo Sofijo. Vam je že kdaj na nastopu mikrofon ali pozornost ukradla natakarica oz. tretja oseba?

Ponavadi nimamo težav s tem, da bi našo pozornost ukradel kdo drug. Ko smo na odru, se stoodstotno posvetimo glasbi in sploh ne opazimo, kaj se dogaja okoli nas (smeh, op. a.). Mogoče bi lahko rekli, da naša Andreja včasih ukrade pozornost ne samo fantom na odru, pač pa tudi marsikomu pod odrom, saj je prava tempirana bombica in zato tudi prava paša za oči.

Kaj počnete zdaj, ko ni toliko nastopov?

Čisto po resnici povedano – pogrešamo se. Sicer pa smo več s svojimi družinami, z njimi preživljamo proste konce tedna, ki jih prej sploh nismo poznali. Tudi v tem je nekaj lepega. Nekateri člani smo se zdaj malo bolj posvetili športu, drugače pa vadimo vsak zase, da ne bomo povsem izgubili kondicije za čas, ko bomo spet lahko stopili na oder. Pa seveda kujemo nove ideje, razmišljamo o novih pesmih itd.

Pred kratkim ste izdali tudi nov spot in pesem. Se vam je v zadnjih mesecih zgodilo še kaj nenavadnega, kar bi želeli deliti z našimi bralci?

Res je, spot za valček Ne rani srca, ki smo ga želeli predstaviti na festivalu Slovenska polka in valček, smo izdali septembra. Veliko se nam zdaj ni dogajalo, saj smo zaradi epidemije ločeni, se pa spomnim, da je Davor na zadnjih vajah, ko smo še vadili za nastop na omenjenem festivalu, tako raztegoval svojo harmoniko, da jo je na koncu prelomil na pol. Kaj hočemo, pametnejši je pač odnehal (smeh, op. a.).

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu. V ponedeljek ob 20. uri pa na Planetu ne zamudite kviza Milijonar, v katerem bodo tokrat svoje znanje za dober namen preizkusili znani Slovenci.

