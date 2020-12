Tako bosta postavni dekleti tokrat dvigali temperaturo

V tokratni oddaji junake najzabavnejše slovenske gostilne čaka nov izziv, ki ga bo treba premagati. Izklopili so jim namreč gretje, zato goste trese od mraza, natakarici Jasna in Sofija pa imata oblečene kar krznene plašče. Edini, ki ga tokrat zagotovo ne bo zeblo, je sosed Franci, ki bo tokrat kot velik športni navdušenec oblečen v hokejista.

Jasna in Sofija bosta našli način, kako dvigniti temperaturo v gostilni in premagati mraz. Gostom bosta stregli kar na kotalkah. Katera je v tem spretnejša, izveste v sobotni oddaji, v kateri bo znan tudi rezultat prave hokejske tekme v gostilni.

Sofija bo tokrat nastopila tudi na glasbenem odru, kjer se bo pridružila skupini Unikat. Ta nam bo zapela tudi svojo uspešnico Najin božič. V oddaji bomo slišali še priredbo stare pesmi Ansambla Toneta Kmetca Ljubica, lahko noč, ki jo bosta zapela Petovia kvintet in Ansambel Opoj, zasedba Obvezna smer pa bo skupaj s plesalkami Plesnega mesta zapela legendarno Čez praznike spet bom doma. Priljubljeni radijec Žiga Deršek bo predstavil novo božično pesem Božič bo. Skupina Katrca bo odigrala čudoviti valček Decembrski dan, ki ga v originalu prepevajo Primorski fantje.

Osrednja gostja Nuša Derenda bo pokazala posebno veščino, pri kateri boste ostali odprtih ust, in s Poskočnim Dejanom zapela pesem Beli oblaki, bele snežinke.

Ekipa Črnega Petra je še posebej ponosna na to, da je na njihovem prazničnem odru po skoraj 14 letih, odkar so svojo uspešno glasbeno pot na poslovilnem koncertu v oddaji Na zdravje! končali Slapovi, z Nušo zapel pevec Jože Skubic. Pevec, čigar glas poznate iz uspešnic Ne reci nikdar, Rože z domačega vrta, Dol na Kreto in drugih, bo z Nušo tokrat zapel balado Ko mi rečeš, da me ljubiš.

Nekaj utrinkov iz oddaje, ki bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu, si lahko ogledate spodaj:

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 20. uri na Planetu. Nocoj ob 20. uri pa ne zamudite družinske uspešnice Nanny McPhee: Vrnitev čudežne varuške.

