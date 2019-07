Lepotica, ki se je zoperstavila politiku

Svetlolaska iz serije Lepotica in pek ni le uspešna manekenka in igralka, ampak je tri leta preživela tudi v vojski in v devetem mesecu nosečnosti opravila pravosodni izpit. Kot da že sama po sebi ne deluje kot čudežna ženska, je tudi prijateljica z njo - z Gal Gadot, ki pravi, da je Rotem Sela pravi navdih. Naj navdihne tudi vas od ponedeljka do petka ob 21. uri na Planetu.

"Gre za nekakšno Pepelkino zgodbo, le da je on Pepelka," o seriji Lepotica in pek pove glavna igralka Rotem Sela, ena najbolj priljubljenih izraelskih igralk, ki je hkrati uspešna manekenka, mama treh otrok, opravila pa je tudi pravosodni izpit. "Gre za čisto zabavo. Avtor je hotel ustvariti serijo, ob kateri lahko pozabiš na svoje skrbi in se dobro nasmejiš," je še povedala o seriji, ki je tako njo kot soigralca Aviva Alusha v domovini izstrelila med zvezde.

S soigralcem iz Lepotice in peka Avivom Alushom sta tudi obraz modne znamke Castro Foto: Instagram

"Notting Hill za milenijce"

Serija je bila v Izraelu velikanska uspešnica, uspešno so jo predvajali tudi v drugih državah, medtem ko so v ZDA posneli svojo različico. Zaradi velikega uspeha jo je pod okrilje vzel gigant Amazon, ki doseže domove v kar 200 državah po svetu, in serijo, polno iskrivih dialogov, opisal kot "Notting Hill za milenijce".

Čeprav je imela danes 35-letna Rotem veliko priložnosti za mednarodni uspeh, je svojo kariero raje gradila v Izraelu. "Tel Aviva ne more zamenjati nobeno mesto na svetu," zatrjuje in dodaja, da so ljudje vedno presenečeni, ko jim pove, da ne sanja o uspehu v ZDA, ampak želi biti uspešna na domačih tleh. Kljub temu Rotem poleg Gal Gadot in Bar Refaeli velja za eno najbolj znanih in nadarjenih izraelskih lepotic.

"Vsi ljudje smo enakopravni"

Leta 2010 se je poročila z Arielom Rotterjem, s katerim imata tri otroke. Igralka se javno zavzema za spoštovanje človekovih pravic, precej prahu pa je dvignila letošnjega marca, ko je komentirala izjavo izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, da je Izrael država Judov. "Kdaj bo kdo v tej vladi sporočil javnosti, da je Izrael država vseh svojih državljanov in da so vsi ljudje enakopravni?" se je vprašala v javni objavi na svojem profilu na Instagramu.

Javno se je odzval tudi Netanjahu, ki je igralko spomnil na lani sprejeti sporni zakon, po katerem Izrael dejansko ni država vseh svojih državljanov, ampak le Judov. Igralka je za poziv k enakopravnosti dobila veliko podpore, javno ji je v bran stopila tudi čudežna ženska Gal Gadot, ki je Rotem oklicala za pravi navdih.

