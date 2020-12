"Čudna" poroka, ki ima že skoraj pol milijona ogledov #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto v oddaji Pri Črnem Petru ne zamudite nastopa ta hip najbolj priljubljene moške zasedbe na slovenski sceni. Nastopila bosta brata Piletič, bolj znana kot duo BQL. Anej nam je v pogovoru zaupal, kako dolgo je načrtoval presenečenje za svojo izbranko in jo zaročil.

Duo BQL na YouTubu že več kot teden dni kraljuje z novo skladbo Budala, ki je enemu od fantov dobesedno spremenila življenje. Na koncu videospota Anej z občinstvom deli intimen in pristen posnetek zaroke, saj se je odločil, da ne bo več budala, ki čaka, ampak je vzel stvari v svoje roke.

Poroka ga tako čaka že prihodnje leto, medtem pa brata uživata v uspehu pesmi, ki jo bosta zapela v soboto v oddaji Pri Črnem Petru. Njuna oboževalka je tudi voditeljica Jasna Kuljaj, ki je nastopila tudi v omenjenem videospotu.

Čestitke za več kot 400 tisoč ogledov Budale in tudi Aneju za zaroko. Ob tem nas seveda zanima, kako dolgo sta načrtovala vse to.

Anej je že pred snemanjem videospota svoji Izi pripravil presenečenje in jo ob čudoviti večerji zaprosil. Sprva posnetka, v katerem jo zaprosi za roko, sploh ni nameraval vključiti v videospot. Ker se je na koncu vse skupaj odlično povezovalo, se nam je zdela dobra ideja, da pokažemo še nekaj zasebnih posnetkov.

Od kod ideja, da v videospot vključita še znane – tudi Jasno Kuljaj?

Smo v času, ko je sodelovanje, sploh znanih, medijskih osebnosti še toliko bolj pomembno. Zdela se nama je dobra ideja, da pokličeva nekaj prijateljev, ki bodo z nama nastopili v spotu Budala in na ta način opozorili nase. Na to, da še obstajajo (smeh, op. a.). Vsem res lepa hvala, kajti zaradi vseh njih je spot takšen, kot je, in z njimi je pesem dobila dodaten pomen. V enem tednu že več kot 400 tisoč ogledov, kar je najin absolutni rekord v novi, žurerski podobi.

Kakšen je bil najbolj nenavaden odziv na spot in zaroko?

Večina ljudi je bila ob koncu gledanja spota navdušena, ne samo zaradi pesmi, dobrih kadrov in izvirne zgodbe na "čudni" poroki, ampak tudi zaradi zadnjega dela, v katerem Anej za roko zaprosi svojo izbranko Izo. Večina se je naježila, nekateri so tudi jokali. Komentarji čestitk pa kar dežujejo na vse mogoče načine. Hvala vsem!

Česa sta se pri celotni organizaciji najbolj bala? Je šlo vse po načrtu?

Najpomembneje nama je bilo, da bo vse po načrtu in da bo ves dan snemanja potekal v skladu s standardi NIJZ. Čeprav je bilo vse posneto pred splošno policijsko uro in zapiranjem države, smo se pri organizaciji kar malce bali, ali nam bo vse, kar smo si zadali, uspelo posneti. No, na koncu se je vse dobro izšlo, vsi smo bili zdravi, srečni in veseli.

Koga bi označila za tipično budalo?

Beseda budala ima dve plati. Tipična budala je nekdo, ki drugemu jamo koplje in sam vanjo pade. Je pa budala lahko tudi pozitivna oseba. Nekdo, ki je neroden, nekdo, ki rad neškodoželjno ponagaja. Take budale imamo radi (smeh, op. a.).

Kaj bi sporočila vsem moškim, ki že predlogo odlašajo s pomembnimi odločitvami?

Sporočilo pesmi in spota je vsekakor: priložnost zamujena ne vrne se nobena. Ne čakajte na pomemben dogodek, takoj v akcijo. Če veš, da je pred tabo pomemben korak, si že pozen, da ga narediš. Aja, pa še to. Če se ta pomemben korak na koncu izkaže za negativno izkušnjo zate, vsaj veš, pri čem si, in gradiš dalje.

Ne zamudite zabavne oddaje Pri Črnem Petru v soboto ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.