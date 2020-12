Miklavž je otrokom nosil sladkarije in sadje, tastarim pa "štunfe"

"Mi smo živeli na vasi, zato nas je vedno na domu obiskal Miklavž s spremstvom. Otroci in žena so sedeli na kavču in molili, parkeljni pa so rovarili okoli hiše. Da jih nismo še dodatno razjezili, sem jim jaz postregel s kačjo slino," je povedal Boštjan Meglič, ki je dodal, da se je bilo predvsem parkeljnov težko znebiti. "Enkrat se je zgodilo, da je Miklavž s spremstvom že odšel, potem pa se je nepričakovano pojavila še ena skupina parkeljnov, ki je bila precej dobre volje."

"Pozabili smo zakleniti vhodna vrata, pa so prišli kar noter. Sem jim rekel, da so pri nas že bili, pa so vsi v en glas zavpili: 'Mi še ne!'. No, pa sem pa sem moral še njim postreči s pijačo," je v smehu povedal priljubljeni Peška, ki je še povedal, da so bila darila za Miklavža bolj skromna: "Otroci so dobili sladkarije, pa kakšno pobarvanko in sadje. Tastari pa 'štunfe' in rokavice."

Poštar Peška, novinar Regon in gasilec Sašo Foto: Bojan Puhek

Sašo Đukić nam je povedal, da sta v njegovem otroštvu obstajala samo dva dobra moža, dedek Mraz in Miklavž: "Božiček je obstajal le v ameriških filmih. Da smo Miklavža otroci pričakovali in ga spoštovali, je poskrbela mamina teta Mimi, ki sama nikoli ni imela svojih otrok in je zato toliko bolj ljubila vse otroke svojih sorodnikov. Za nas je bila pravzaprav ona Miklavž."

Priljubljeni humorist je povedal, da je bila teta radodarna, dobrosrčna in topla oseba. Vse leto je otroke opozarjala, da morajo biti pridni, ker sicer jih bodo odnesli parkeljni. "To nam je pripovedovala tako zelo nazorno, da smo se jih resnično bali, in ko je prišel čas, da je nosil Miklavž, smo si kar oddahnili, ko so nas zjutraj pričakali rožiči. Najraje nam je prinesla ravno rožiče in si izmislila zgodbo, da je Miklavž opravil s parkeljni in jim potrgal rogove in jih nato spremenil v slastne rožiče za nas otroke, ki smo si zaradi svoje pridnosti to zaslužili. Zato še danes vem, da je na svetu veliko miklavžev, ki so poosebljeni v dobrosrčnih tetah, babicah, dedkih in tistih, ki so velikega srca," je svoje spomine strnil vsestranski Sašo Đukić.

