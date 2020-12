Brez česa ta božič ne bo mogla Saša Lendero #foto

Pevka Saša Lendero prihaja v oddajo Pri Črnem Petru s posebnim namenom. Razveseljevala nas bo s svojo glasbo, a tudi poskrbela za presenečenje za gledalce. Kaj se nam obeta, smo skušali poizvedeti še pred oddajo, a pevka je ostala skrivnostna.

Saša Lendero Foto: Planet TV "Hmmm … Ne vem, koliko smem povedati, saj gre za presenečenje, presenečenja pa morajo ostati skrita. Naj povem le to, da imam takšno 'presenečenje' doma tudi sama in me razveseljuje vsak dan."

Zapela nam boš tudi pesem Mali jelenček Rudolf. Katera pa je tvoja najljubša božična skladba te dni, doma, med vožnjo?

Brez dvoma je letos to pesem Za božič tebe si želim, ki jo pojejo Špela Grošelj, Il Divji in Domen Kumer. Moj Miha je poskrbel za produkcijo, sama pa sem prispevala besedilo. Pesem je zares neverjetno nalezljiva in si jo prepevam ves čas. Sicer pa večino decembra vrtimo stare božične klasike in mojo božično ploščo, ki ima že res veliko let na grbi (smeh, op. p.). Pri nas je vsakoletna zimska stalnica, saj je pomirjujoča in vedra hkrati, kakršno naj bi bilo tudi praznično vzdušje. Tudi pesmica Mali jelenček Rudolf se nahaja na njej.

Imaš darila za najbližje že pripravljena ali hitiš po nakupih zadnji trenutek?

Na žalost slednje, saj so zadnji tedni leta posebno naporni in polni delovnih obveznosti. Vsako leto me to dejstvo navdaja z nemalo slabe vesti, a se situacija naslednje leto v veliki meri žal ponovi. Letos pa je sploh malce težavno.

Foto: Planet TV Katero je najbolj nenavadno darilo, ki si ga dobila ali pa podarila v življenju?

Imava prijatelje, ki uživajo v tem, da naju z Miho spravljajo v zadrego. Temu primerna so tudi njihova darila, vendar bi podrobnosti raje izpustila (smeh, op. p.).

Letošnji december bo drugačen, tako ali drugače. Kako osebno vse to doživljaš? Bodo razmere vplivale na družinsko idilo?

Res je. Letošnje leto žal ni drugačen le december, pač pa skupaj z njim vsaj zadnjih deset mesecev. Glasba je že dvajset let moj poklic, kruh in strast in z Miho je enako. Od meseca marca dalje nastopi niso mogoči in to dejstvo je precej skrb vzbujajoče. Kljub temu pa se zelo dobro zavedava, da so mnogi v dosti težjih položajih, zato poskušava še več energije in časa vlagati v svoje avtorsko delo v tujini. Poskušava tudi izkoristiti neprijetne ukrepe za to, da smo v družini še bolj povezani in da nam je skupaj lepo, ne glede na vse!

Ne zamudite oddaje Pri Črnem Petru nocoj ob 20. uri na Planetu.

