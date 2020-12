Radovedni udav je voditeljci silil v dekolte #foto

"Ko mi je udava tik pred snemanjem Aleš iz društva Bioexo dal za vrat, sem si dopovedovala samo eno stvar. Če ni ugriznil še nikogar, kot mi je Aleš zatrdil, kolikšna je potem verjetnost, da bi 'šavsnil' ravno mene. Ker pa tudi sicer ne gojim kakšnih iracionalnih strahov in ker me ne gane niti pajek na steni oziroma pajku vedno izkažem spoštovanje – namesto da bi ga pokončala, ga raje varno odstranim –, sem si prigovarjala, da Miklavž menda vse vidi in ta moja ravnanja menda niso ostala skrita njegovim očem, zato me bo zdaj nagradil z lepim obnašanjem te kače," je svojo prvo tovrstno izkušnjo opisala Jasna Kuljaj.

Voditeljica Jasna Kuljaj in udav Arax v oddaji Pri Črnem Petru

Čeprav se je priljubljena voditeljica zavedala, da udav ni nevaren, je potrebovala nekaj časa, da se je navadila njegove bližine. "Četudi ni strupen, verjemite, da ni prijetno, ko se z leve in desne začne oklepati tvojega vratu. Ali pa, ko se z glavico in sikajočim jezičkom približa tvojemu obrazu. No, za povrh je tale Arax prav radovedno silil še proti mojemu dekolteju, pa če mi verjamete ali ne."

Kako dobro sta udav Arax in voditeljica Jasna Kuljaj sodelovala pred kamerami, lahko preverite v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru ob 20. uri na Planetu.

V ponedeljek, 7. decembra, ob 17. uri, pa ne zamudite prvega dela turške serije Izgubljena čast, ki bo predvajana premierno v Sloveniji.

