Razkril je, da se je poročil na skrivaj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vsaki oddaji Pri Črnem Petru, ki je na sporedu ob sobotah ob 20. uri na Planetu, gledalci o glasbenih gostih slišijo štiri zanimive trditve, med katerimi samo ena ne drži popolnoma. Tokrat so bili na vrsti Čuki in med drugim so gledalci izvedeli, da se je Jože Potrebuješ poročil na skrivaj.