Ste vedeli, da je skakalni as tudi navdušen harmonikar? #video

Smučarski skakalec Timi Zajc nas je v minulih sezonah že razveseljeval z nekaterimi vrhunskimi rezultati v svetovnem pokalu, tokrat pa nam bo v oddaji Pri Črnem Petru pokazal tudi svoje glasbeno znanje. Timi je navdušen harmonikar in odkrito priznava, da rad posluša slovensko narodnozabavno glasbo.

Nastopil bo z ansamblom Slovenski zvoki, katerega član je njegov oče Boštjan, ki igra bas kitaro. Tudi on se je v mladosti ukvarjal s smučarskimi skoki, ljubezen do tega športa pa je prenesel na svoja sinova Marka in pet let mlajšega Timija. Za domačo hišo jima je celo postavil 20-metrsko skakalnico, da bi lažje trenirala.

Timi Zajc bo z ansamblom Slovenski zvoki zaigral skladbo Planiška polka, ki mu jo je ansambel posvetil ob prvi zmagi v svetovnem pokalu. Več v zgornjem videu.

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu. Ob 22. uri pa si boste lahko premierno na slovenskih televizijah ogledali zgodovinsko dramo Skriti faktorji (Hidden Figures), ki je prejela kar tri nominacije za oskarje in ima na spletni strani IMDb odlično oceno 7,8.

