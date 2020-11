V tako zapeljivem oblačilu bo tokrat nastopila Jasna Kuljaj

Leta 2003 so Čuki s skladbo Komar osvojili Slovenijo, ki so jo posneli v sodelovanju s pevko Piko Božič. Ta je v videospotu za skladbo veliko pozornosti požela tudi s svojim zapeljivim oblačilom. Tokrat bo skupina uspešnico v oddaji Pri Črnem Petru odigrala na željo natakarice Sofije, kar je pri Jasni Kuljaj nepričakovano vzbudilo strastno željo, da bi nastopila s priljubljeno skupino in v tej pesmi nadomestila Piko Božič. Da je do nastopa s Čuki res prišlo, je morala pokazati tudi nekaj iznajdljivosti in pretkanosti.

Čuki in Jasna Kuljaj

Za ta nastop bo smuknila tudi v znamenito zdravniško opravo, pri tem pa velja omeniti, da bo morala pokazati tudi nekaj svojih pevskih sposobnosti. Kako ji je nastop uspel, preverite v sobotni oddaji Pri Črnem Petru.

Mirna Reynolds in plesalke Plesnega mesta

Za nekaj nostalgije bo v tokratni oddaji poskrbela tudi Mirna Reynolds, nekdanja članica dekliške skupine Foxy Teens, ki bo po dolgem času nastopila s svojo uspešnico Zdravnik, predstavila pa bo tudi novejšo skladbo Makova polja.

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu. Že nocoj pa ne zamudite velikega finala oddaje Gasilci, v kateri se bosta najboljši ekipi pomerili za donacijo v višini 30 tisoč evrov in zlato čelado.

