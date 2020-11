Ekskluzivni vpogled v finalno oddajo Gasilci #video

Jutri, 27. novembra, ob 20. uri si na Planetu lahko ogledate finale velikega gasilskega izziva oddaje Gasilci. Nove igre in najtežje preizkušnje do zdaj, na poligonu pa bosta moči merila PGD Leskovec in PGD Dragatuš. Ne zamudite!

Le še en dan nas loči do velikega finala oddaje Gasilci na Planetu, zato vam premierno pokažemo, s katerimi izzivi se bodo tokrat spopadli gasilci in kakšne ovire bodo morali premagati, da si bodo prislužili 30 tisoč evrov donacije in zlato čelado. Gasilski poligon bo prenovljen, saj nas čakata dve povsem novi igri Izvoz in Neurje, in tretja igra - Veliki ognjeni poligon, ki pa bo prenovljena.

Prva igra se imenuje Izvoz. To bo preizkus, kako hitro se lahko ekipa pripravi na intervencijo. Ekipa treh gasilcev bo začela nalogo v prvem nadstropju našega objekta, iz katerega se bodo morali po drogu spustiti v pritličje in se preobleči v gasilsko opremo. Nato bodo vstopili v gasilski avto in si tam pravilno nadeli še izolirni dihalni aparat. Tu bo štela predvsem hitrost.

Druga igra se imenuje Neurje. Trije tekmovalci bodo začeli nalogo na štartni črti, nato pa se bodo spopadli z različnimi nalogami, ki simulirajo različne situacije v neurju. Na začetku bodo morali prežagati tri hlode. Ko bo pot očiščena, bodo preskočili ograjo. Pri vozilu bodo vzeli cev in gredo, s katerima se bodo morali varno po klančini prebiti do predora.

Na drugi strani klančine jih bo čakala prometna nesreča. Šele ko bodo vsa gorišča pogašena, se bodo lahko posvetili reševanju ponesrečenca iz drugega avta, ki ga bosta morala dva tekmovalca odnesti na varno mesto za ciljno črto.

Igro Veliki ognjeni poligon že poznamo, a se v finalu razlikuje v tem, da bosta zdaj sodelovala dva gasilca, ki bosta tekmovala štafetno. Tako npr. macolo, ki jo bo pridobil gasilec v vročinski kletki, bo predal drugemu kot štafeto pri razbijanju betonske pregrade. Ko jo bo uspešno prebil, bo moral skozi luknjo poriniti gasilski aparat in delo predati drugemu. Štafetni igralec bo za tem pobral ponesrečenca in ga čez ogenj odvlekel na varno ter na koncu pogasil še požarišča.

Finale oddaje Gasilci je na sporedu že jutri ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.