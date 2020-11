Vam bodo gasilci letos lahko prinesli koledar?

V petek, 27. novembra, ob 20. uri bo na Planetu na sporedu finalna oddaja Gasilci, v kateri bomo navijali za PGD Dragatuš in PGD Leskovec, a le eden bo odnesel domov zlato čelado in donacijo v višini 30 tisoč evrov.

Korona ima velike posledice tudi med gasilci. Omejitve in prepovedi so privedle do spremenjenega načina dela in razmišljanja. Bliža se čas, ko smo bili navajeni, da nam na vrata potrkajo gasilci in razdelijo svoje koledarje. Pa bo tudi letos tako?

To smo povprašali gasilke iz PGD Predoslje, sicer tekmovalke v oddaji Gasilci. "Nov virus ima zagotovo velik negativen vpliv na nas, predvsem na druženje med člani in delo z mladimi. Se pa vse od marca trudimo s periodičnimi izobraževanji in usposabljanji operativnih gasilcev. Seveda pri tem upoštevamo zahteve oz. navodila NIJZ. Še predobro se zavedamo, da operativni del društva ne sme zaspati oz. biti neaktiven, ker nesreča nikoli ne počiva in nanjo moramo biti pripravljeni. Smo pa ves čas aktivni tudi pri pomoči z oskrbo občanov Kranja in obveščanjem krajanov o novem virusu."

PGD Predoslje Foto: zajem zaslona

Razmere seveda budno spremljajo tudi na Gasilski zvezi Slovenija, zato so pred kratkim izdali tudi nove smernice za delo. Opozarjajo, da "gasilstvo predstavlja zelo kritično strukturo v sistemu. Do dela je treba pristopiti odgovorno in strokovno, zagotavljati je namreč potrebno operativno delovanje oziroma izvrševanje nalog gasilstva v trenutni situaciji. Gre tako za gasilske enote širšega pomena (GEŠP) kot tudi za druge operativne gasilske enote."

Foto: Blaž Vatovec

Gorenjske gasilke bodo delile koledarje

"V našem Prostovoljnem gasilskem društvu Predoslje bomo v letošnjem decembru obiskovali naše člane in raznašali gasilske koledarje po priporočilih Gasilske zveze Slovenije. Ker članarina za naše društvo pomeni znaten vir dohodka, iz katerega se zagotavlja osnovne pogoje za delovanje društva, bomo pobiranje članarine organizirali tako, da ne bo možnega prenosa okužb med našimi člani na terenu in doma."

Prostovoljni gasilci so znani tudi po veselicah. To je bil, poleg druženja, tudi vir zaslužka. A letos jim je korona vzela tudi to. Zato se marsikatero društvo nagiba vsaj k razdelitvi koledarjev in prispevkom na drug način. Gorenjke so se tudi zato prijavile v našo oddajo Gasilci.



"Pri zbiranju finančnih sredstev letos nismo bili uspešni, žal. Zagotovo bo to imelo nek kratkoročni/dolgoročni vpliv na naše društvo. Naše gasilke, na katere smo zelo ponosni, so se z dobrim namenom prijavile na gasilsko tekmovanje na Planet TV z upanjem, da si bodo kot zmagovalna ekipa s prisluženim denarjem lahko kupile osebno zaščitno obleko. Žal se našim gasilkam te sanje niso uresničile. Tako bomo morali še naprej zbirati sredstva za omenjena zaščitna oblačila. Se pa že veselimo konca virusa, da bomo lahko ponovno navezali medsebojne stike in nemoteno opravljali svoje gasilsko poslanstvo na vseh področjih."

Finalna oddaja Gasilci je na sporedu v petek ob 20.uri na Planetu. Ne zamudite!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.