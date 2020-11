Kdo bo prejel donacijo 30 tisoč evrov in ugled? #video #foto

V petek ob 20. uri bomo v oddaji Gasilci osvežili spomin na poti do finala. Poškodbe, zdrsi, smeh in solze. Vse to je bilo del velikega gasilskega izziva na Planetu, ki se približuje koncu. Prihodnji petek bo na vrsti veliki finale med PGD Leskovec in PGD Dragatuš.