Voditeljica pogreša druženja, a se trenutno ukvarja s tem #foto

Oddaja Gasilci se približuje koncu in voditeljica Eva Cimbola si čas krajša z različnimi opravili. Od varstva otrok do prenove doma. Ne zamudite finalne oddaje Gasilci že prihodnji teden na Planetu.

Eva Cimbola je voditeljica oddaje Gasilci, ki pa se vse bolj bliža finalu, zato Eva priznava, da že pogreša snemanja. Trenutni položaj ji otežuje vse, kar ima rada - druženja in osrečevanje drugih. Kot večina čas, preživet doma, poskuša čim bolj izkoristiti, zato se je preizkusila tudi kot vrtnarka.

Eva Cimbola Foto: osebni arhiv

"V teh dneh karantene sem čas, ki ga imamo spet na voljo, izkoristila za manjšo prenovo, bolje rečeno osvežitev doma. Pleskala sem stene, preurejala dnevno sobo, nekoliko osvežila jedilnico, naredila red po omarah z oblekami, celo vrtnarila sem malo. Ampak saj veste, dela pri hiši nikoli ne zmanjka, samo videti ga je treba."

"Priznam, da pogrešam snemanja, pogrešam akcijo, pogrešam druženja, ljudi, objeme in še marsikaj. Najbolj pogrešam ustvarjanje, pa naj bo to televizijsko ustvarjanje ali ustvarjanje Evinih koncertov. Zato te dni toliko bolj kreativnost namenjam nastajanju novih izdelkov pod imenom Preseneti-Osreči. Z njimi namreč lahko presenetiš svojega bližnjega, sploh če je v drugi občini in z njim ne moraš spiti kave in se objeti. Lahko pa z mojo pomočjo pošlješ darilce in posvetilo ter na tak način presenetiš ljubo osebo."

Evina hči Ronja Foto: osebni arhiv

Ali bi rada delala v vrtcu, se nam je porodilo vprašanje, ko smo videli, kako uživa tudi pri delu z otroki.

"V teh dneh sem kakšen dan poleg Ronje čuvala še otroke prijateljic ali pa nečakinjo, da sem jim pomagala z varstvom, ker so morali na delo. Bilo je lepo, a hkrati sem ugotovila, da za vzgojiteljico morda res nisem prava oseba. Obožujem otroke in jih rada čuvam, ne vem pa, ali bi to zares delala vsak delavnik. Velika hvala vsem vzgojiteljicam in učiteljem," je odgovorila Eva.

Evo lahko še vedno spremljate vsak petek v oddaji Gasilci, ta teden nas čakajo najboljši utrinki s snemanja, prihodnji teden pa že finalna oddaja Gasilci.

Bodite z nami, oddaja Gasilci v petek ob 20. uri na Planetu.

