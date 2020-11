Eva Cimbola na snemanju premagala strah pred višino #foto

Eva Cimbola, voditeljica oddaje Gasilci, je na začetku snemanja oddaje priznala, da ima velik strah pred višino. Ekipa jo je izzvala, da bi še pred finalno oddajo oz. koncem snemanja skušala ta strah premagati. Uspelo ji je! Nocoj nas čaka igra Hitri vzpon, kjer boste lahko videli, kam se povzpnejo tudi tekmovalci. Naslednjič nas čaka že polfinale, v finalu pa prenovljene igre. Kako ji je uspelo priti na vrh, preberite spodaj.

Voditeljica Eva Cimbola Foto: Instagram

"Med snemanjem sem uspešno prišla na vrh našega stolpa po zaslugi Jureta Dolinarja, ki me je bodril in usmerjal, da nisem gledala navzdol, " pravi Eva. In če že gre komu zaupati, tako kot to že počnejo tekmovalci in ekipa, je to poklicni gasilec in inštruktor z dolgoletnimi izkušnjami.

V teh časih, ko smo vsi doma, bo imela voditeljica pred seboj še večji osebni izziv, saj ne bo imela izgovorov, da ne bi obiskala bližnjega vrha.

"Premagala sem strah do te mere, da vidim, da je strah res samo v moji glavi in ga lahko premagam, če želim. Počasi. Najverjetneje bom vadila na bližnji Rašici, kjer še ne dolgo časa nazaj nisem upala na stolp. Se bom potrudila, da bom vsakič naredila kakšno stopnico več," nam z nasmeškom na obrazu zaupa Eva.

Voditeljica ne skriva ponosa na ženski del tekmovalk v oddaji Gasilci, zato bo tudi nocoj glasno navijala, saj bomo spremljali gasilke iz PGD Leskovec in gasilce in PGD Golo.

Oddaja Gasilci je na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu. Ne zamudite!

