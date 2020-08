Eva Cimbola iskreno: "Tega me je resnično strah!"

Letošnjo jesen gasilce na Planet TV čaka izziv vseh izzivov. V oddaji Gasilci se bodo gasilke in gasilci na velikem gasilskem poligonu soočili z ognjem, vodo, višino, peklensko vročino in drugimi ekstremnimi dejavniki ter pokazali, kako izurjeni, vzdržljivi in spretni so in kako požrtvovalno svoj čas namenjajo delu v prostovoljnih gasilskih društvih.

Strah pred višino

Oddajo vodita Marko Potrč in Eva Cimbola. Slednja je gasilcev že navajena, saj že zadnjih pet let živi zelo blizu gasilskega doma. Ni pa navajena višine. Celo boji se je, kar med gasilci "ne pride v poštev". Na našem največjem gasilskem izzivu je tudi igra, ki se imenuje Hitri vzpon (plezanje na visok stolp). Zato jo je ekipa že izzvala, da je zdaj odličen čas, kako premagati strah, saj bo ob vseh gasilcih na snemanju vedno v "dobrih rokah". Eva nam je, čeprav nerada, priznala, da bi jo na koncu oddaje morda le videli nekaj metrov nad tlemi.

Bodoča gasilka?

Eva je tudi mama triletne Ronje, ki svojega navdušenja nad gasilci ne skriva. Kot vsaka mama prizna, da je sicer zaščitniška, a bi Ronjo spodbujala, če bi pokazala zanimanje za gasilko. Potem bi res imeli v hiši prvo prostovoljno gasilko. Vsak družinski sprehod se namreč začne in konča v gasilskem domu, če pa je kdo notri, pa obvezno potrkajo in vedno znova pogledajo iste stvari. "Nihče ji ni gasilcev prikazal kot nekaj, kar mora oboževati, vendar je bilo zanimanje zanje njeno, in ona je punčka, in zato je mogoče še toliko bolj zanimivo, da je ne zanimajo samo punčke in barbike, da so to tudi gasilci." Navdušenje pa seveda s snemanjem oddaje le še raste, saj je mala Ronja ponosna, da se mama mudi v družbi gasilcev in tudi kaj novega nauči.

Foto: Bojan Puhek

Eva je znana tudi po presenečenjih. Ne le, da jih sama obožuje, tudi z veseljem koga preseneti. Izjema ni bil niti gasilec, ki mu je Eva izpolnila željo in ga tako zelo presenetila. Kaj mu je pripravila, nam je zaupala v videu.

"O vsaki oddaji lahko rečem samo poklon. Kako so požrtvovalni, kakšno timsko delo! Kako, kljub temu da je to tekmovanje, oni za svoje nasprotnike celo navijajo, jih spodbujajo. Res lepo." Tako Eva kot Marko se med snemanjem marsikaj novega naučita, spoznata različne gasilske tehnike in tudi orodje. A ne glede na to, kakšne so okoliščine, je timski duh tisti, ki je ključen in vedno prisoten na snemanju.

Foto: Bojan Puhek

Ob gledanju oddaje Gasilci lahko tudi gledalci pozorno spremljamo, kaj nam gasilci sporočajo v svojih izzivih in kaj nam skušajo pokazati. Nikoli ne veste, kdaj v življenju nam bo prišlo takšno znanje prav. Kot pravi Eva, če bo zaradi tega, kakšna intervencija manj, smo zmagali.

Oddaja Gasilci že kmalu na Planet TV.

