Poglejte si predstavitveno oddajo Gasilci #video

Na mednarodni dan gasilcev smo na Planetu predvajali pilotno oddajo Gasilci, v kateri so se z izjemno zahtevnimi poligoni spopadle gasilke iz Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje. V prihodnjih oddajah se bodo v podobnih nalogah pomerila tudi druga prostovoljna gasilska društva, po dve ekipi v vsaki oddaji. Končnega zmagovalca čaka Zlata čelada in 30 tisoč evrov. Prijave društev že sprejemamo.

Oddajo smo pripravljali v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije z namenom, da bi predstavili nepogrešljivo dejavnost gasilskih društev, njihovo usposobljenost, vrhunsko pripravljenost in izjemno požrtvovalnost, hkrati pa ima oddaja tudi dobrodelno noto. Najzahtevnejše gasilske poligone do zdaj smo zgradili pod strokovnim vodstvom gasilskih strokovnjakov.

V pilotni oddaji sta gledalce pozdravila voditelja Marko Potrč in Eva Cimbola, vlogi sodnikov pa sta prevzela Anže Šilar in Tomaž Klemenčič, ki sta sodila že na več gasilskih tekmovanjih tako v Sloveniji kot na mednarodnih gasilskih olimpijadah. Tekmovanje je pozorno spremljal tudi Klemen Repovš iz Gasilske zveze Slovenije, kot komentatorja sta premagovanje izzivov pospremila še Tomaž Klemenčič, športni komentator, in Jure Dolinar, poklicni gasilec in inštruktor.

V prihodnjih oddajah se bodo s poligoni spopadla tudi druga prostovoljna gasilska društva. V vsaki oddaji se bosta pomerili dve ekipi. Končnemu zmagovalcu Velikega gasilskega izziva bo pripadla Zlata čelada in kar 30 tisoč evrov nagrade.

Prostovoljna gasilska društva se na izziv lahko prijavijo na telefonsko številko 064 208 998 ali na elektronski naslov gasilci@planet-tv.si.