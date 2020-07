Voditeljica Eva Cimbola že čaka na gasilce

Gasilci pred novimi izzivi

V oddaji Gasilci se bodo na velikem gasilskem poligonu spoprijeli z ognjem, vodo, višino, peklensko vročino in drugimi ekstremnimi dejavniki. Vsakič se bosta na prizorišču Ognjene arene tako pomerili dve gasilski društvi. Po sistemu turnirja se bodo boljši prebili v naslednji krog tekmovanja.

Vsak gasilec si zasluži čast in pohvalo, a zmagovalci našega velikega izziva bodo še dodatno nagrajeni. Ob vsem tem pa je ključna predvsem ozaveščenost ljudi. Veliko pozornosti bo namenjeno preventivnim ukrepom za varnost ljudi, projekt pa bo spremljala tudi dobrodelna nota.

Pred snemanjem še na morje

Oddaja Gasilci bo na sporedu že jeseni. Neučakana je tudi Eva Cimbola, ki se že veseli druženja s prostovoljnimi gasilci in preostalo ekipo. Zato je z morja poslala pozdrave in nas vse opomnila, da se vidimo kmalu!

Na pomoč!

Poleg gasilcev, sodnikov in komentatorjev pa ji bo družbo delal Marko Potrč. Vsi skupaj nam bodo pokazali marsikaj zanimivega in poučnega za vse. Saj veste, nesreča nikoli ne počiva, zato se bodo trudili finančno pomagati tudi družinam poškodovanih gasilcev.

Da na mladih svet stoji, se zavedajo tudi gasilci, zato so veseli vsakega, ki priskoči na pomoč. Nad njimi pa je navdušena tudi Evina malčica Ronja, saj živijo le tri hiše stran od gasilskega doma.

Ronja je že prava mala navihanka, ki mamo vrti okrog prsta, velikokrat pa jo tudi nasmeje. Nazadnje jo je nasmejala, ko je na simpatičen način hotela dobiti sladoled in je rekla: "Mami, jaz grem zdaj plavat v vodo, da bom zelo utrujena. In potem, ko bom zelo utrujena in me bodo bolele noge, me boš nosila na ramenih, a ne? Pa še sladoled bom jedla, da dobim nazaj super moč!"

Oddaja Gasilci - veliki gasilski izziv prihaja na Planet že to jesen.

