Tudi voditelj je že pomagal gasilcem, ko je bilo treba posredovati #video

V ponedeljek ob 21. uri si boste na Planetu lahko ogledali predstavitveno oddajo Gasilci, v kateri se bodo na najzahtevnejših gasilskih poligonih, ki so bili zgrajeni pod strokovnim vodstvom gasilskih strokovnjakov, pomerile odlične gasilke iz PGD Predoslje. Oddajo bo v družbi Eve Cimbole vodil televizijski voditelj Marko Potrč, ki nam je zaupal, kakšne izkušnje ima z gasilci in kolikokrat je že pomagal posredovati pri nesrečah.

Ob mednarodnem dnevu gasilcev, ki je 4. maja, se bomo gasilcem in gasilkam na Planetu poklonili s predvajanjem pilotne oddaje Gasilci. Njihovo delo bo predstavljeno skozi tri zelo zahtevne poligone, ki bodo gledalcem orisali njihovo raznovrstno znanje in naloge, s katerimi se med intervencijami soočajo. V predstavitveni oddaji bomo spoznali gasilke iz PGD Predoslje.

Voditeljica Eva Cimbola, gasilke PGD Predoslje in voditelj Marko Potrč.

Oddajo bosta vodila Eva Cimbola in Marko Potrč. Voditelj nam je povedal, da izjemno ceni požrtvovalno in nesebično delo gasilcev, zato jim vedno, če je to potrebno, priskoči na pomoč. Kar nekajkrat se je znašel v situaciji, ko je moral pomagati. Trikrat je bil priča prometni nesreči, na pomoč pa je priskočil tudi, ko je sosedu zagorelo gospodarsko poslopje. Več v zgornjem videu.

Predstavitveno oddajo Gasilci si oglejte v ponedeljek ob 21. uri. Ob 20. uri bo kot po navadi na Planetu kviz Milijonar, kjer se bodo za dobrodelni namen prav tako pomerili gasilci.

