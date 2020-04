Zaradi goljufije so igralko takoj odslovili iz te serije

Lani je preiskovalni urad FBI več slavnih in bogatih, med njimi tudi igralki Felicity Huffman in Lori Loughlin, obtožil, da so s pomočjo prevar svojim otrokom omogočili vpis na ugledne univerze. Lori je z možem plačala kar pol milijona dolarjev, da bi hčerki spravila na prestižno kalifornijsko univerzo, razkritje škandala pa jo je poleg pravnih posledic stalo tudi ugled in kariero.

Lori Loughlin ob prihodu na sodišče Foto: Reuters

Lori je bila pred tem kar pet let del serije Glas srca (When Calls the Heart), v kateri je igrala Abigail Stanton, ki glavni junakinji, učiteljici Elizabeth Thatcher, pogosto pomaga z neprecenljivimi nasveti. Do razkritja prevar je prišlo tik pred premiero šeste sezone, pri televizijski mreži Hallmark pa niso odlašali in so snemanje takoj prekinili ter vdovo Abigail dobesedno izbrisali iz serije.

Njen lik je uradno odpotoval k svoji bolni materi, oboževalci serije pa že ugibajo, da bi lahko v primeru oprostitve na sodišču to pomenilo, da se lahko v prihajajočih sezonah tudi znova vrne v mestece Hope Valley, ki je prizorišče dogajanja Glasu srca.

Lori z glavno igralko serije Glas srca Erin Krakow

Igralka sicer še čaka na sojenje in razsodbo, z možem pa sta se v zadevi izrekla za nedolžna. Njuni odvetniki trdijo, da sta zakonca resnično verjela, da gre za donacije, ne podkupnine. Če jo spoznajo za krivo, bi lahko Lori kar nekaj let preživela za zapahi, a 55-letna igralka, ki je zaslovela s humoristično serijo Polna hiša (Full House), se je pripravljena boriti na dolgotrajnem sodnem procesu, saj vztraja, da je nedolžna.

Prvi del serije Glas srca, v kateri igra tudi Lori Loughlin, lahko na Planetu ujamete danes ob 16. uri.

