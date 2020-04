Igralec, ki ne more skriti podobnosti s slavno mamo

Od Bondovega nasprotnika in romantičnega junaka v Jane Eyre do neusmiljenega kapitana z veliko skrivnostjo - Toby Stephens je britanski igralec, ki navdušuje v vseh vlogah, igralski poklic pa mu je bil položen že v zibko, saj je sin legendarne Maggie Smith. Od torka do četrtka ob 22.30 ga lahko na Planetu vidimo v seriji Črna jadra (Black Sails), prvič že nocoj!

Črna jadra so pustolovska serija o piratih, ki je občinstvo prepričala počasi, a nato s svojimi skrbno zgrajenimi liki, močno zgodbo in presenetljivimi razpleti navdušila zveste gledalce. Serija, ki jo je produciral Michael Bay, sledi edinstvenemu potovanju kapitana Flinta, ki slovi kot eden najbolj neusmiljenih piratov na Bahamih in čigar motivi so dolgo zaviti v tančico skrivnosti.

Flinta igra Britanec Toby Stephens, ki je nase opozoril kot zlikovec Gustav Graves v bondiadi Umri kdaj drugič (Die Another Day) iz leta 2002, v kateri sta igrala tudi Pierce Brosnan in Halle Berry. A čeprav je njegov lik navdušil in velja za enega najboljših Bondovih nasprotnikov, je Stephens priznal, da je pravzaprav kapitan Flint najbolj nasilen lik, kar jih je igral.

Toby Stephens kot kapitan Flint

Nasilen možakar, ki skriva drugo plat osebnosti

"Flint je obseden z nadzorom, pa tudi zelo nasilen možakar, ki počne grozljive reči. A hkrati skriva tudi veliko skrivnost, ki varuje drugo plat osebnosti, od tiste, ki jo vidimo," je povedal. Čeprav se je snemanje že končalo, Stephens pravi, da Flint še vedno nekako živi v njegovi glavi. "Resnično mi je bil všeč, hkrati sem ga občudoval in bil zgrožen nad njim. Posloviti se od njega je bilo kar težko," je po zadnji, četrti sezoni serije povedal za britanske medije.

Igralec, ki je reden gost gledaliških odrov, je sicer v svoji karieri navdušil tudi v vlogah romantičnih junakov, kot gospod Rochester v BBC-jevi miniseriji Jane Eyre iz leta 2006, v kateri je zaigral z Ruth Wilson, si je na primer prislužil nominacijo za nagrado Mednarodne tiskovne akademije (IPA). Trenutno igra glavno vlogo v Netflixovi seriji Izgubljeni v vesolju (Lost in Space).

Toby Stephens in njegova mama, legendarna Maggie Smith

Sin priznanih igralcev

Tobyju, ki je konec aprila praznoval 51. rojstni dan, je bil igralski poklic malodane položen v zibko, saj je sin enih najbolj priznanih britanskih igralcev Maggie Smith in Roberta Stephensa. Maggie, ki nas je nazadnje navdušila v seriji in filmu Downton Abbey, je prejemnica dveh oskarjev, medtem ko je pokojni Robert veljal za naslednika Laurencea Olivierja. Toby je očeta, čigar kariero in življenje so predčasno uničile težave z alkoholom, med odraščanjem komajda poznal, saj sta se z mamo razšla, ko je imel le štiri leta.

Dolgo časa se je boril z igralsko zapuščino staršev, ki je zasledovala tudi njegovo kariero. "Nismo nekakšna igralska dinastija. Ne želim si dinastije. Po naključju sem tudi jaz postal igralec," pravi. Tudi njegova žena, Novozelandčanka Anna-Louise Plowman, s katero sta poročena od leta 2001, je igralka. Par ima tri otroke, sina Elija ter hčerki Tallulah in Kuro, snemanje Črnih jader pa je bil izziv tudi zanje, saj je moral biti Toby kar pol leta odsoten.

Kapitan Flint razbija klišeje piratskih zgodb

Prizorišče pustolovske serije je namreč južnoafriški Cape Town in prav zato se je igralec precej časa obotavljal, preden je pokazal zanimanje za vlogo, a nazadnje ga je njegova agentka prepričala, da gre za vrhunsko piratsko serijo.

"Prepričala me je in potem se je šele začela agonija, saj sem se zaljubil v lik in si mislil, da verjetno ne bom dobil vloge. To je bila ena redkih izjem, ko sem vlogo dejansko dobil," pravi Toby, ki zase trdi, da je pesimist, zato je pravzaprav redko razočaran. A vlogo Flinta je nazadnje dobil in z njo ustvaril nepozaben lik, njegov razvoj skozi štiri sezone serije pa razbija klišeje piratskih zgodb.

Kapitana Flinta spoznajte že nocoj ob 22.40 v seriji Črna jadra (Black Sails), ki bo na Planetu od torka do četrtka zvečer.



Ponovitev serije je od srede do petka ob 19.15 na Planet 2.

