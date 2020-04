Iz velemesta v rudarsko mestece na robu divjine

Od četrtka bo na sporedu serija Glas srca (When Calls the Heart), ki nas bo popeljala v leto 1910. Romantična drama spremlja mlado učiteljico iz premožne družine, ki se iz velemesta preseli v majhno rudarsko mestece, kjer se mora privaditi novemu življenju na robu kanadske divjine. Glas srca bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 16. uri.

Lori Loughlin kot Abigail Stanton, Erin Krakow kot Elizabeth Tatcher in Daniel Lissing kot Jack Thronton

Glavna junakinja Glasu srca Elizabeth Thatcher je vajena življenja v visoki družbi velemesta, a sprejme službo učiteljice v majhnem rudarskem mestecu na zahodu Kanade, kjer je življenje preprosto in pogosto težavno. Mlada učiteljica se kmalu prikupi skoraj vsem prebivalcem mesteca, razen čednemu stražniku konjeniške policije Jacku Thorntonu, ki nad njo ni navdušen. Daleč stran od udobja in razkošja domače hiše se mora Elizabeth privaditi novemu življenju na robu kanadske divjine.

V glavni vlogi igra Erin Krakow, ki se je bodo gledalci spomnili tudi iz priljubljene serije Vojaške žene (Army Wives). Lori Loughlin (Polna hiša) igra vdovo Abigail Stanton, ki se spoprijatelji z novo učiteljico, mestnega šerifa upodablja Jack Wagner (Melrose Place), v epizodni vlogi pa bomo videli tudi Brooke Shields in Jamesa Brolina.

Serija je prejela več kanadskih medijskih nagrad, da se je romantična drama gledalcem zelo priljubila, pa poleg dobre gledanosti priča tudi visoka ocena na spletni strani IMDb (8,3).

Prvi del serije Glas srca bo na Planetu v četrtek, 30. aprila, ob 16. uri.



