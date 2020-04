Joga z Brigito Langerholc: 4. vadba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko jogo izvajate v družbi nekdanje vrhunske atletinje Brigite Langerholc Žager, ki zdaj deluje kot učiteljica joge, vizualizacije in dihalne tehnike. Vaje boste v udobju lastnega doma s pomočjo Brigite izvajali dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih ob 14.10.

Stoječe poze

1. Poza: bojevnik a - virabhadrasana

2. Poza: bojevnik ii- virabhadrasana ii

3. Poza: poševnica- uthitaparsvakonasana

4. Poza: položaj intenzivnega bočnega raztezanja - utthita parsvakonasana

5. Poza: trikotnik utthita trikonasana

6. Poza: zasukan trikotnik- parivrtta trikonasana

7. Poza: bojevnik a - virabhadrasana

8. Poza: bojevnik iii- warrior iii

Trikotnik utthita trikonasana (opis vaje)

Levo dlan postavimo na levi nart, desno roko pa iztegnemo nad glavo. Obrnite desno stopalo navznoter nekoliko v levo. Levo stopalo je naravnost naprej. Desna rama je nad levo, telo je v ravni črti. Roki in nogi sta iztegnjeni v kolenu, komolcu. Pogled je usmerjen proti desni dlani.

Oddaja Joga z Brigito Langerholc je na sporedu ob torkih in četrtkih ob 14.10 na Planetu. Oddaja Svetovni prvak s kavča, ki jo pripravljata Andrej Milutinovič in Patricija Bezenšek, pa je na sporedu vsak ponedeljek, sredo in petek ob 14.10.

Če ste zamudili prejšnje vadbe, si jih lahko ogledate tukaj:

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.