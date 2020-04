Joga z Brigito Langerholc: 4. vadba

Na Planetu lahko jogo izvajate v družbi nekdanje vrhunske atletinje Brigite Langerholc Žager, ki zdaj deluje kot učiteljica joge, vizualizacije in dihalne tehnike. Vaje boste v udobju lastnega doma s pomočjo Brigite izvajali dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih ob 14.10.

4. vadba:

1. asana - poza gore

2. asana - predklon naprej

3. asana - iztegnjena noga nazaj in pokrčeno koleno naprej

4. asana - deska

5. asana - kobra

Cilj asane: okrepiti hrbtne mišice in povečati gibljivost hrbtenice; odpreti prsni koš, pljuča in srce; povečuje tonus organov, zadolženih za prebavo in presnovo; poveča zavedanje energije

6. asana - strešica adhomukha svanasana (opis poze)

Stojite zravnani v pozi gore. Roke imate ob telesu. Izdihnite in se sklonite naprej v pasu. Začetniki pokrčite kolena in položite dlani na tla ob stopalu. Z izdihom stopite nazaj z eno nogo, potem z drugo, iztegnite noge v kolenih. Glejte v popek. Stopala naj bodo na tleh, če je možno. Teža telesa naj bo enakomerno porazdeljena na roke in noge. V opisanem položaju naj bo telo podobno hribčku. Zadržite položaj vsaj za 8 vdihov in izdihov. Občutite raztezanje od dlani do pet.

Redno izvajanje te asane pomladi celotno telo. Zelo dobro izvajati položaj strešice vsaj 1 min, ker vam bo obnovilo energijo, ko ste utrujeni.

7. asana - pozdrav soncu

Oddaja Joga z Brigito Langerholc je na sporedu ob torkih in četrtkih ob 14.10 na Planetu. Oddaja Svetovni prvak s kavča, ki jo pripravljata Andrej Milutinovič in Patricija Bezenšek, pa je na sporedu vsak ponedeljek, sredo in petek ob 14.10.

Če ste zamudili prejšnje vadbe, si jih lahko ogledate tukaj:

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.