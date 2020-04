Joga z Brigito Langerholc: 3. vadba

Na Planetu lahko jogo izvajate v družbi nekdanje vrhunske atletinje Brigite Langerholc Žager, ki zdaj deluje kot učiteljica joge, vizualizacije in dihalne tehnike. Vaje boste v udobju lastnega doma s pomočjo Brigite izvajali dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih ob 14.10.

SEDEČE POZE

Asana: PALICA Dandasana Asana: Metulj Asana: Predklon h kolenu (Položaj glave na kolenu) Janu Sirsasana Asana: Zasuk s pokrčenimi nogami Asana: Zasuk s pokrčeno nogo Asana: GUGANJE NA HRBTU- Džulana Lurhakanasana Asana: ČOLN, NAVASANA

ČOLN, NAVASANA (opis poze):

Sedimo z zravnano hrbtenico in iztegnjenimi nogami. Nagnemo se nazaj, noge pokrčimo in dvignemo, tako da so goleni vzporedne s tlemi. Če lahko nogi iztegnemo. Roki dvignemo in jih iztegnemo proti kolenom. Dihamo 8-12 vdihov in izdihov.

S tem krepimo vse hrbtne in trebušne mišice, izboljša se občutek za ravnotežje. Lajšamo občutke napetosti.

Oddaja Joga z Brigito je na sporedu ob torkih in četrtkih ob 14.10 na Planetu. Oddaja Svetovni prvak s kavča, ki jo pripravljata Andrej Milutinovič in Patricija Bezenšek, pa je na sporedu vsak ponedeljek, sredo in petek ob 14.10.