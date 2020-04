Poskusite z jogo v družbi nekdanje vrhunske atletinje #video

Odslej boste na Planetu jogo lahko izvajali v družbi nekdanje vrhunske atletinje Brigite Langerholc Žager, ki je bila med drugim četrta v teku na 800 metrov na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000, zdaj pa deluje kot učiteljica joge, vizualizacije in dihalne tehnike. Vaje boste v udobju lastnega doma s pomočjo Brigite izvajali dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih. Prvič že danes ob 14.10. Ob ponedeljkih, sredah in petkih pa boste še vedno lahko trenirali v družbi Andreja Milutinoviča in Patricije Bezenšek.