Svetovni prvak s kavča: 20. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Noge:

3 x 12 počepov z elastiko in nahrbtnikom

3 x 10 izpadnih korakov

3 x 10 stepov na klopco

Trebuh:

3 x 20 upogibov trupa

3 x 30 od pete do pete

3 x 30 striženje

Step na klop (opis vaje):

Z eno nogo stopimo na klop ali visoko stopnico, roke imamo v bokih in nato se s to nogo dvignemo navpično na stopnico, z drugo nogo pa stopimo zraven in se popolnoma zravnamo in potisnemo boke naprej ter stisnemo rit in se spustimo na tla z isto nogo. Ponovimo z vsako nogo 3 x 12 ponovitev.

