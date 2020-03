S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Kardio:

3 serije

30 sekund kettlebell swing s sadjem

10 sekund pavze

30 sekund počepov

10 sekund pavze

30 sekund jumping jackov

10 sekund pavze

Trebušne mišice:

3 serije

20 kratkih upogibov trupa

20 x od pete do pete

10 x dvig nog s papirnatimi brisačami med stopali

20 sekund stabilizacije

Kettlebell s sadjem

Postavimo se v širok počep, v roke primemo utež ali vrečko s sadjem. Počepnemo z ravnim hrbtom in hkrati spustimo uteži nazaj med noge, da zanihajo, in nato iz počepa potisnemo boke naprej, da uteži zanihajo naprej do višine oči in iztegnemo kolena. Naredimo 12 ponovitev.

